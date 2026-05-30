El amor tiene forma de pastelito

El domingo 7 de junio, desde las 10 horas, el predio de la Estación de Gómez, partido de Brandsen, se vestirá para la ocasión. Es que será sede de la cuarta Fiesta del Pastelito y en ese marco unirá cocina criolla, música popular y turismo rural.

Con entrada gratuita, la jornada incluirá artistas locales, patio gastronómico, puestos de artesanías y paseo del pastelito.

“Un sector especial dedicado a la venta de pastelitos de diferentes sabores y localidades, porque también recibimos estas exquisiteces de otras provincias”, describió Carina Ríos, integrante del área de Turismo local. Además se desarrollará el Concurso al Mejor Pastelito, habrá baile campero y espectáculos folklóricos.

El origen

La celebración surgió con el objetivo de visibilizar a productores y emprendedores de la zona. Una de las referencias es Abuela Iaia, a cargo de Aida Fillol, el proyecto tiene 15 años. La mujer dice que los pastelitos la conectan a su infancia y en particular, a su madre.

“Cuando tenía 8 años, mi mamá agarraba harina, grasa, sal, se ponía en la punta de la mesa y arrancaba con el proceso mientras yo miraba con atención. Era una felicidad ver con el amor que nos hacía este postre para mis siete hermanos, para mí y mi papá”, relata con nostalgia.

Y resalta: “La masa y el sabor se me quedó tan grabado en la cabeza que después cuando me casé y tuve mi familia los empecé a hacer para ellos, esa fue la herencia que me dejó mi madre”.

Gómez, a menos de 30 kilómetros de la ciudad de La Plata, conserva el espíritu tranquilo de los pequeños pueblos rurales. Con poco más de 360 habitantes, mantiene una fuerte tradición gastronómica y una vida comunitaria activa. El entorno suma además estancias, fincas y propuestas para pasar el día o extender la visita durante el fin de semana.