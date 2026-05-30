Escándalo en Seguridad Vial bonaerense: ocho efectivos detenidos por presuntas coimas en Ruta 8

La detención de ocho policías de la Seguridad Vial bonaerense desató un fuerte escándalo en el norte de la provincia de Buenos Aires, luego de que la Justicia desarticulara una presunta red de extorsión y recaudación ilegal que operaba sobre la Ruta nacional 8 y caminos adyacentes.

La investigación, encabezada por la fiscal Magdalena Brandt y avalada por el juez de Garantías César Solazzi, se desarrolló durante más de un año en el Departamento Judicial Pergamino y derivó en múltiples allanamientos y detenciones en Colón, Junín y otras localidades de la región.

El modus operadi

Según la pesquisa judicial, los uniformados habrían montado un sistema de cobros ilegales entre enero de 2024 y noviembre de 2025. Durante ese período se detectaron más de 300 transferencias sospechosas y movimientos que superarían los 23 millones de pesos.

De acuerdo a la acusación, transportistas y conductores eran presionados durante controles vehiculares para pagar dinero a cambio de evitar multas, secuestros de vehículos, retención de documentación o causas penales y contravencionales.

Transferencias in situ

Los investigadores sostienen que muchas de las transferencias se realizaban en el momento mediante billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. Parte de la recaudación habría sido canalizada a través de una cuenta del Banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”, desde donde luego se redistribuían fondos hacia otras cuentas vinculadas a los efectivos investigados.

Entre los detenidos figura el titular del Destacamento de Seguridad Vial de Colón, identificado por sus iniciales HGC, además de siete subalternos. También quedaron involucrados un efectivo oriundo de Junín que prestaba servicio en Colón, un segundo jefe de zona de la Policía Vial de Junín y un segundo jefe departamental de General Viamonte.

Las imputaciones incluyen asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y concusión.