Un hombre de 33 años fue detenido en el marco de la investigación por la desaparición de Agostina Vera, la adolescente de 14 años buscada intensamente en la provincia de Córdoba desde el pasado fin de semana.

Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, señalado como la última persona con la que habría estado la menor luego de abordar un remis. La detención fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la causa y sospecha que el acusado podría estar involucrado en la desaparición.

Según trascendió, durante la jornada de este jueves se prevé que Barrelier sea indagado para determinar si finalmente queda imputado formalmente en el expediente que mantiene en alerta a las autoridades y a la familia de la adolescente.

El abogado de la madre de Agostina, Gustavo Vaca, explicó que el detenido era conocido de la mujer, aunque aclaró que ella desconocía cualquier vínculo entre el hombre y su hija.

“En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor”, sostuvo el letrado en declaraciones televisivas. Sin embargo, esa versión comenzó a desmoronarse tras la declaración del remisero que trasladó a la adolescente.

De acuerdo a esa reconstrucción, el chofer aseguró haber visto a Barrelier en el lugar de destino y afirmó que fue él quien pagó el viaje realizado por la menor. “Ahí es cuando empieza la contradicción del acusado”, señaló Vaca.

#Policiales 🚨🚔 Un detenido por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba: “Claramente vinculado”



La búsqueda de Agostina Vera, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, tuvo un giro clave tras la detención de un hombre señalado como la última persona que estuvo con… pic.twitter.com/iJbmB389SM — ANDigital (@ANDigitalOK) May 28, 2026

Las pistas en el teléfono

En paralelo, los investigadores también intentan reconstruir los últimos movimientos del teléfono celular de Agostina. Según relató el abogado, la noche del sábado 23 de mayo la madre intentó comunicarse dos veces con su hija. En una de esas llamadas, alguien atendió y luego cortó abruptamente. Desde entonces, el aparato permanece apagado.

Mientras continúa la búsqueda, la causa se mantiene bajo estricto hermetismo y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

“Claramente vinculado”

Por su parte, la abogada del papá de Agostina, Madeleine Vega, confirmó que la menor entró al domicilio del acusado la noche de su desaparición, pasadas las 22.30 horas.

“Esperamos que declare y que diga a dónde tiene a Agostina, qué hizo con ella, porque claramente está vinculado”, enfatizó la profesional del derecho en declaraciones a TN.

Vale reseñar que los principales avances de la investigación se desprendieron de los allanamientos realizados este miércoles, los testimonios recopilados de los vecinos de la zona y el análisis de las cámaras de seguridad. “Hubo más de cuatro horas de allanamiento en un solo lugar, intervino la policía científica y otras áreas de investigación”, indicó la letrada.

“Lo más relevante como resultado ha sido que se han retirado cinco personas del domicilio principal de Barrelier y se han puesto a disposición de la fiscalía para que declaren como testigos”, agregó.

Hasta el momento, el acusado no hizo declaraciones ante la Justicia. “No llegamos a esa instancia, puede darse en las próximas horas, estamos expectantes. Obviamente, puede hacer uso del derecho a no declarar, pero queremos novedades, queremos saber dónde está, qué pasó, qué hizo, por qué. Estamos llenos de preguntas”, cerró la abogada.

