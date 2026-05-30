Caputo: “La economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió enfáticamente el rumbo del Gobierno, consideró que existe una divergencia inédita entre los datos y el “relato” sobre la situación económica y reiteró que el dólar no está “atrasado”. Fue al abrir la jornada del Latam Economic Forum 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si el Banco Central no comprara como esta comprando, el dólar estaría en $1100”, planteó el titular del Palacio de Hacienda, al tiempo que ponderó que el ritmo de compras de dólares por parte de la autoridad monetaria alcanzó cifras récord y que, de mantenerse esa tendencia, el BCRA podría adquirir US$ 23.000 millones en el año.

En el 12° Latam Economic Forum, el Ministro @LuisCaputoAR resaltó que “el dato más importante es que 12 millones de personas salieron de la pobreza y esta es la gente que más nos interesa. Hay un 25% de la población que ya está mejor”. “Lo actitudinal hace al cambio también y… pic.twitter.com/dkOyi0Y5A9 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 28, 2026

Luego puso de relieve que “la realidad son los datos, y los datos muestran esto. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha y lo que se ve. Hay un 25 % de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es un dato duro”.

Año electoral

En otro tramo de su mensaje, el funcionario se refirió al escenario político y económico para el 2027 y juzgó que “va a ser un año electoral atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. Esto es lo que va a pasar”.

“No hay duda de que este es el camino correcto y, para mí al menos, la mayoría de la gente va a seguir confiando y votando en esto. No subestimemos a los argentinos”, exclamó Caputo y aseguró que Javier Milei será reelecto.

“País estrella”

En tanto, aseveró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cuenta con 38 proyectos presentados con compromisos de inversión cercanos a US$ 125.000 millones, lo que significa que “estamos viendo un interés brutal en invertir en la economía real”.

“Si la economía crece 6 u 7% en los próximos años, los impuestos más distorsivos en la historia del mundo se van en dos años”, avizoró.

Durante su exposición en la apertura del 12° Latam Economic Forum, el Ministro @LuisCaputoAR se refirió a la baja de impuestos implementada por el Gobierno Nacional: “Con los últimos anuncios que hemos hecho con el Presidente @JMilei sobre la baja de las retenciones al campo y a… pic.twitter.com/4mOLy7WvaY — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 28, 2026

Y arengó: “Argentina, creámonoslo, va a ser el país estrella, el país que más va a crecer por los próximos 30 años”.