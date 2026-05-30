Descuentos del 50 % por el Día de la Hamburguesa: combos por menos de $10.000 en Palermo

En un contexto donde ciertos precios parecen haberse convertido en recuerdo, un local palermitano propone recuperar, aunque sea por un día, la sorpresa y esa sensación de salir a comer sin hacer cuentas mentales o llevarse una sorpresa.

En el marco del Día de la Hamburguesa, este jueves 28 de mayo durante todo el día, Williamsburg presenta una promoción especial con descuentos del 50 % en sus combos insignia, disponibles con precios que irán desde $7500 hasta $ 10.000.

La selección del local de Paseo de la Infanta incluye UNO simple + papas, DOS simple + papas y TRES simple + papas, tres construcciones que forman parte de la identidad actual de la marca.

Las variantes

La UNO reinterpreta la clásica cheeseburger con patty de carne de MUGE, queso cheddar y una manteca elaborada a base de demi-glace; la DOS suma cheddar, panceta crocante y ahumada, cebolla crispy y salsa bowie con aceite de brasa, mientras que la TRES incorpora doble medallón, cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y un aderezo a base de mostaza antigua con aceite de trufa.

Vale destacar que la promoción acompaña una etapa donde Williamsburg eligió redefinir su propuesta alrededor de menos opciones y una identidad más marcada.

Su espacio en Libertador 3883 funciona como punto de encuentro donde la experiencia se extiende más allá de la comida: terraza entre los árboles, cultura urbana, cancha de básquet desarrollada en asociación con Clutch, colaboraciones, activaciones y una energía relajada que hace que muchas veces el plan siga bastante después del último bocado.

Porque si algo tiene Williamsburg es esa capacidad de convertir una hamburguesa en una excusa para encontrarse. Y por un día, también en una oportunidad para volver a encontrarse con precios que hoy ya parecen de otra época.

