“25 Firmas”: buscan compromiso político con la prevención de adicciones y la salud mental

La Casa de la Cultura de la Calle lanzó oficialmente “25 Firmas”, una iniciativa nacional encabezada por Gastón Pauls, presidente de la organización, que busca instalar la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental como una prioridad urgente en la agenda pública argentina.

El anuncio se realizó el pasado 25 de mayo a través de un vivo de Instagram donde Gastón Pauls presentó públicamente el proyecto y explicó los principales ejes de la propuesta.

“25 Firmas convoca al Presidente de la Nación, al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los 23 gobernadores, elegidos democráticamente, a que se comprometan pública y honestamente en algo muy concreto que tiene que ver con la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental”, introdujo el actor.

Es un proyecto que propone impulsar un compromiso concreto con la prevención, entendiendo que las adicciones y el cuidado de la salud mental requieren una respuesta sostenida, colectiva y por fuera de cualquier lógica partidaria. La iniciativa busca construir acuerdos mínimos y sostenidos en torno a campañas de prevención, educación emocional y prevención en escuelas..

“Si no desarrollamos entre todos planes y compromisos reales, de este problema no salimos. Y este problema cada vez va a ser más grave”, sostuvo Pauls.

Durante el lanzamiento, el actor y fundador de LaCasa también remarcó la ausencia de campañas preventivas sostenidas en Argentina durante las últimas décadas: “En este país, tristemente, no existe una campaña fuerte de prevención desde hace casi 30 años.”

Uno de los principales ejes del compromiso tiene que ver con la comunicación y la educación. “¿De qué manera dejamos de esquivar el tema y empezamos a hablar en los medios de comunicación con una campaña seria, honesta, precisa y fuerte?”, planteó.

Además del compromiso institucional, 25 Firmas incluirá un documental que acompañará el recorrido federal del proyecto y las conversaciones que propone abrir en todo el país.

La Casa de la Cultura de la Calle es una organización no gubernamental fundada por Gastón Pauls en 2004 y dedicada desde hace más de 20 años a la prevención de adicciones y al acompañamiento de personas atravesadas por consumos problemáticos y problemáticas de salud mental.