El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, ratificó este jueves sus intenciones de analizar una eventual candidatura para el año venidero, al calor de un “operativo clamor” dentro del PRO.

En la previa de una reunión con legisladores provinciales realizada en la sede partidaria de San Telmo, el empresario se mostró risueño sobre los pedidos para que confirme su postulación en tren de volver a la Casa Rosada: “Quieren que vuelva a cantar parece”.

“Tras años muy duros en la Ciudad y en la Nación, con todo ese ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzase, por suerte el cambio volvió a avanzar a partir del 23 y ahora hay que trabajar para que sea indestructible”, contextualizó Macri.

En ese sentido, como principal objetivo señaló: “Que el populismo no lo pueda volver a parar”.

#Elecciones2027 🗣️🗳️ ¿Mauricio Macri candidato en 2027?: “Quieren que vuelva a cantar parece”



Mauricio Macri volvió a alimentar las versiones sobre una posible candidatura presidencial y dejó una frase que sacudió al PRO y a la política nacional.



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Propios y extraños

Consultado sobre la oposición, consideró que “el kirchnerismo está mucho más débil, están desarmados. La Justicia actuó, en tiempos largos, pero actuó, y eso hace que no estén articulados, están peleados, no es el mismo kirchnerismo que en el 15 o en el 19”.

Finalmente, dejó otra fuerte definición cuando le consultaron si Patricia Bullrich “ya es pasado” en el PRO. “Ella está en La Libertad Avanza”, remató el expresidente de Boca Juniors.