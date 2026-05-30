Nuevo alumbrado LED en tramo clave de Avenida Monteverde en Almirante Brown

La Municipalidad de Almirante Brown informó que está llevando adelante el histórico recambio de luminarias con tecnología LED en distintos puntos del distrito y avanza actualmente con nuevos trabajos en calles anexas al puente de Burzaco, en el marco de las mejoras vinculadas a la obra integral de la Ruta 4.

En ese sentido, se realizan trabajos sobre la colectora, desde Amenedo hasta Lupo, en la zona del puente de Burzaco, donde se colocan nuevas columnas y equipos LED para reforzar y modernizar la iluminación.

Llevamos adelante el recambio de luminarias con tecnología LED en distintos puntos del distrito y avanzamos con nuevos trabajos en calles anexas al puente de Burzaco, en el marco de las mejoras vinculadas a la obra integral de la Ruta 4. #BrownConVos pic.twitter.com/aUia4rNW1w — Almirante Brown (@MunicipioBrown) May 28, 2026

En una primera etapa, los trabajos se concretaron desde el puente hasta el Viaducto “Papa Francisco”, donde se instalaron 14 columnas nuevas, 22 equipos LED y brazos dobles para iluminar tanto la colectora como la Ruta 4. Además, se incorporó iluminación específica en la pasarela peatonal, tanto en el cruce como en su parte más elevada.

Ahora, las tareas avanzan desde el puente en dirección hacia la rotonda El Vapor, replicando las mejoras ya ejecutadas. Allí actualmente se realizan las bases para las nuevas columnas que permitirán continuar ampliando el sistema lumínico.

En total, el proyecto contempla la colocación de cerca de 70 columnas y más de 100 equipos con tecnología LED. En algunos casos, se retiran postes antiguos para reemplazarlos por nuevas estructuras y también se incorporan luminarias en sectores que anteriormente no contaban con iluminación.

“Además, el plan incluye la iluminación debajo del puente ferroviario, sobre ambos lados de las vías, fortaleciendo la seguridad y la visibilidad en una zona de importante circulación vehicular y peatonal”, precisó el diputado provincial Mariano Cascallares.