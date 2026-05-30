Política | 28 may 2026
Teatro Argentino
Kicillof se diferenció del “desastre” de Milei: “Aquí defendemos la ciencia y la investigación”
Fue al encabezar la apertura de la Expo FITBA 2026. En el evento se exponen los principales desarrollos científicos impulsados por el Fondo de Innovación Tecnológica. Además, se anunció la convocatoria de este año, que tendrá una inversión de $3.500 millones.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, la apertura de la Expo FITBA 2026, un espacio que reúne a investigadores, universidades y empresas que a través de la ciencia y la tecnología impulsan la industria bonaerense. Fue en el Teatro Argentino de La Plata, con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.
“Esta feria nos demuestra el éxito que hemos alcanzado con el Fondo de Innovación Tecnológica para unir demandas del sector productivo, del Estado y de las PyMEs, con el sistema científico-tecnológico y universitario”, ponderó Kicillof.
La Expo FITBA ya está en marcha y nos llena de orgullo porque es el fruto del trabajo que hacemos para vincular la industria, la universidad y la ciencia y demuestra el éxito de esta política de financiamiento para potenciar nuestras capacidades productivas.— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 28, 2026
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Asimismo, consignó que “las capacidades estaban presentes, pero hacía falta una política pública de financiamiento que las impulse: llevamos invertidos más de $ 10.000 millones en desarrollos que dan resultados efectivos a problemas reales de los y las bonaerenses”.
“Lamentablemente, el Gobierno nacional está generando un verdadero desastre producto del desfinanciamiento en el sistema universitario y científico argentino: algo que históricamente llenó de orgullo a nuestro pueblo, hoy Milei está dispuesto a destruirlo”, prosiguió el jefe del Estado bonaerense.
“El contraste con la Provincia no puede ser más evidente: aún en este contexto de crisis económica, aquí defendemos la ciencia y la investigación no solo con palabras, sino dando continuidad a las políticas públicas que financian la innovación”, completó.
Importantes inversiones
Las autoridades anunciaron una inversión de $ 3.500 millones correspondiente a la 5ª convocatoria del FITBA -financiada por el Consejo Federal de Inversiones- y de $ 300 millones para la 1ª convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS). Desde 2022, el FITBA brindó acompañamiento a 284 proyectos que generaron más de 180 innovaciones y contó con la participación de más de 3.000 investigadores.
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Axel Kicillof volvió a confrontar con Javier Milei y cuestionó el ajuste nacional sobre universidades, ciencia y tecnología durante la apertura de la Expo FITBA 2026… pic.twitter.com/syPzs1qddG
Por su parte, Costa remarcó que “casi un 15 % del total de investigadoras e investigadores de la Provincia formaron parte de este programa en sus cuatro convocatorias: los proyectos se radicaron en 68 municipios bonaerenses, lo cual muestra el carácter federal de una política que responde a las demandas de cada región”.
“Estamos orgullosos de ver cómo esta herramienta que genera vínculos entre el Estado, las empresas y el sistema científico tecnológico, se materializa en proyectos concretos”, explicó el funcionario.
Durante la jornada, se presentarán proyectos, dispositivos y prototipos FITBA distribuidos en 27 stands. Además, habrá paneles para compartir ideas y experiencias, y estarán presentes las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires.
Por último, Kicillof subrayó que “cuando el Estado invierte y trabaja a conciencia, puede potenciar nuestra matriz productiva y lograr que haya más y mejor empleo, industria y soberanía. Vamos a seguir promoviendo la educación pública y la investigación científica porque estamos convencidos de que así podremos construir un futuro mejor para la Argentina”.
Estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza; la subsecretaria Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el intendente de Escobar y presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), Ariel Sujarchuk; el intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo; y el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.