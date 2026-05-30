Kicillof se diferenció del “desastre” de Milei: “Aquí defendemos la ciencia y la investigación”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, la apertura de la Expo FITBA 2026, un espacio que reúne a investigadores, universidades y empresas que a través de la ciencia y la tecnología impulsan la industria bonaerense. Fue en el Teatro Argentino de La Plata, con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

“Esta feria nos demuestra el éxito que hemos alcanzado con el Fondo de Innovación Tecnológica para unir demandas del sector productivo, del Estado y de las PyMEs, con el sistema científico-tecnológico y universitario”, ponderó Kicillof.

La Expo FITBA ya está en marcha y nos llena de orgullo porque es el fruto del trabajo que hacemos para vincular la industria, la universidad y la ciencia y demuestra el éxito de esta política de financiamiento para potenciar nuestras capacidades productivas.



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Asimismo, consignó que “las capacidades estaban presentes, pero hacía falta una política pública de financiamiento que las impulse: llevamos invertidos más de $ 10.000 millones en desarrollos que dan resultados efectivos a problemas reales de los y las bonaerenses”.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional está generando un verdadero desastre producto del desfinanciamiento en el sistema universitario y científico argentino: algo que históricamente llenó de orgullo a nuestro pueblo, hoy Milei está dispuesto a destruirlo”, prosiguió el jefe del Estado bonaerense.

“El contraste con la Provincia no puede ser más evidente: aún en este contexto de crisis económica, aquí defendemos la ciencia y la investigación no solo con palabras, sino dando continuidad a las políticas públicas que financian la innovación”, completó.

Importantes inversiones

Las autoridades anunciaron una inversión de $ 3.500 millones correspondiente a la 5ª convocatoria del FITBA -financiada por el Consejo Federal de Inversiones- y de $ 300 millones para la 1ª convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS). Desde 2022, el FITBA brindó acompañamiento a 284 proyectos que generaron más de 180 innovaciones y contó con la participación de más de 3.000 investigadores.

#Inversión 🧪🗣️ Kicillof se diferenció del “desastre” de Milei: “Aquí defendemos la ciencia y la investigación”



Axel Kicillof volvió a confrontar con Javier Milei y cuestionó el ajuste nacional sobre universidades, ciencia y tecnología durante la apertura de la Expo FITBA 2026… pic.twitter.com/syPzs1qddG — ANDigital (@ANDigitalOK) May 28, 2026

Por su parte, Costa remarcó que “casi un 15 % del total de investigadoras e investigadores de la Provincia formaron parte de este programa en sus cuatro convocatorias: los proyectos se radicaron en 68 municipios bonaerenses, lo cual muestra el carácter federal de una política que responde a las demandas de cada región”.

“Estamos orgullosos de ver cómo esta herramienta que genera vínculos entre el Estado, las empresas y el sistema científico tecnológico, se materializa en proyectos concretos”, explicó el funcionario.

Durante la jornada, se presentarán proyectos, dispositivos y prototipos FITBA distribuidos en 27 stands. Además, habrá paneles para compartir ideas y experiencias, y estarán presentes las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires.

Por último, Kicillof subrayó que “cuando el Estado invierte y trabaja a conciencia, puede potenciar nuestra matriz productiva y lograr que haya más y mejor empleo, industria y soberanía. Vamos a seguir promoviendo la educación pública y la investigación científica porque estamos convencidos de que así podremos construir un futuro mejor para la Argentina”.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza; la subsecretaria Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el intendente de Escobar y presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), Ariel Sujarchuk; el intendente de Las Heras, Juan Manuel Cerezo; y el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.