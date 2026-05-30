Exigencia para 2027: “Para poder gobernar, hay que entender que Cristina debe estar libre”

La diputada nacional por Fuerza Patria, Florencia Carignano, sacudió el tablero político al trazar los requisitos indispensables que, según su visión, debe reunir el peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En medio de los debates por la conducción de la oposición, la legisladora situó la situación judicial de la expresidenta en el centro de la estrategia electoral y de la futura gobernabilidad del país.

"El próximo candidato tiene que entender que es una condición sine qua non que Cristina esté libre, porque es la única manera de poder gobernar hoy el país", manifestó de manera tajante Carignano en declaraciones radiales a FutuRock.

Con esta afirmación, la diputada dejó en claro que la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo el eje ordenador para el armado peronista, vinculando de forma directa la situación de la líder del espacio con la viabilidad institucional de una futura gestión.

Mensaje a la interna: "El próximo presidente no tiene que ser un tibio"

Al profundizar sobre el perfil que debe adoptar la dirigencia para volver a conducir los destinos de la Argentina en 2027, Carignano envió un mensaje directo hacia el interior del movimiento, reclamando liderazgos con mayor firmeza ideológica y capacidad de confrontación.

"El próximo presidente no tiene que ser un tibio", sentenció la legisladora de Fuerza Patria, marcando la cancha frente a las posturas más moderadas de la oposición.

Estas declaraciones se dan en un contexto de intensas discusiones de cara al mediano plazo, donde las distintas líneas internas evalúan la metodología y la retórica necesarias para enfrentar el modelo de La Libertad Avanza.

Duros cuestionamientos al Gobierno nacional y la "casta"

En otro tramo de la entrevista, la diputada nacional apuntó contra la administración central encabezada por Javier Milei, enfocándose en lo que considera contradicciones entre las promesas de campaña oficialistas y la realidad de la gestión pública actual.

Carignano cuestionó con dureza el impacto del ajuste fiscal y desmitificó la premisa gubernamental de combatir los privilegios de la dirigencia política: "Había un sector que venía a acabar con los privilegios y hoy son los únicos privilegiados: los funcionarios de Milei, Milei y la hermana", disparó en referencia al entorno más cercano del jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.