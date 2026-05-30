Scaloni dio la lista del Mundial 2026: sorpresas, renovación y ausencias

La expectativa llegó a su fin y el camino hacia la defensa de la corona del mundo ya tiene a sus protagonistas confirmados. El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer de manera oficial la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026. Fiel a su estilo, el entrenador apostó por una perfecta transición: mantuvo la columna vertebral de los vigentes campeones ecuménicos e introdujo apellidos inesperados que sellan el recambio generacional de la Albiceleste.

La nómina está encabezada por el capitán y máximo ídolo nacional, Lionel Messi, quien guiará a un grupo que combina el ADN ganador de Qatar con una camada de jóvenes promesas que venían pidiendo pista a fuerza de grandes rendimientos en el fútbol internacional.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Los elegidos por Scaloni, puesto por puesto

El cuerpo técnico estructuró una lista equilibrada, blindando cada sector de la cancha con variantes tácticas preparadas para la máxima exigencia:

Arqueros: El arco argentino estará custodiado por la seguridad indiscutida de Emiliano "Dibu" Martínez , acompañado por la experiencia y vigencia de Gerónimo Rulli y Juan Musso .

Defensores: En la última línea, Scaloni mantiene a pilares como Cristian "Cuti" Romero , Nicolás Otamendi , Nicolás Tagliafico , Nahuel Molina y Gonzalo Montiel . A ellos se suman la solidez de Lisandro Martínez , junto con el gran presente de Leonardo Balerdi y la polifuncionalidad de Facundo Medina .

Volantes: La mitad de la cancha, el motor del equipo, sostiene a sus nombres sagrados: Rodrigo De Paul , Enzo Fernández , Alexis Mac Allister , Leandro Paredes , 領ovani Lo Celso y Ezequiel Palacios . La gran novedad y apuesta en este sector es la inclusión de los juveniles Valentín Barco , aportando frescura y proyección por la banda, y Nicolás Paz.

Delanteros: El poder de fuego de la Albiceleste infunde temor mundial. Junto a Lionel Messi, la potencia goleadora estará garantizada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La lista ofensiva se completa con la verticalidad de Nicolás González y el desequilibrio de Thiago Almada. Las grandes sorpresas de la renovación aparecen con las convocatorias de Gianluca Simeone y José Manuel López, quienes representan el futuro del ataque argentino.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Expectativa total por la defensa del título

El anuncio de la lista de convocados encendió de manera definitiva la ilusión de todo un país. Tras los éxitos encadenados en los últimos años, el plantel nacional llegará a la cita de Norteamérica con el cartel de candidato y la responsabilidad de defender el título mundial obtenido en 2022.

Ausencias de peso

Entre las ausencias más destacadas que quedaron afuera de la lista definitiva de 26 jugadores confirmada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 se encuentran Marcos Acuña -formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y en las copas América 2021 y 2024, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía y Marcos Senesi.