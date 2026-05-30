Kicillof fulminó a Milei por el ajuste en salud: “La motosierra mata”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en La Plata el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud”, un encuentro político y programático que sirvió como escenario para lanzar duras críticas hacia la administración central del presidente Javier Milei. Durante el acto, desarrollado en el Pasaje Dardo Rocha, el mandatario provincial convocó a blindar el sistema sanitario público frente a las políticas de ajuste aplicadas por la Casa Rosada.

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y centro de salud: allí se juega también el futuro de la Argentina”, afirmó Kicillof ante un auditorio colmado por trabajadores del sector sanitario, rectores universitarios, legisladores e intendentes bonaerenses. El jefe del Ejecutivo provincial estuvo acompañado en el escenario por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente local Julio Alak y el dirigente nacional y diputado Daniel Gollan.

"Frente al abandono, el ajuste y la crueldad, nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos y todas", ratificó el mandatario.

Duros cuestionamientos por el aumento de la mortalidad

En su discurso, Kicillof centró sus críticas en el impacto que el programa económico de La Libertad Avanza genera sobre las variables sociales y sanitarias directas de la población. “Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”, sostuvo.

Al profundizar su diagnóstico sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios, el Gobernador expuso cifras alarmantes y apuntó directamente contra la gestión nacional: “La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”, denunció.

En esa misma línea, subrayó que el debate actual excede lo estrictamente electoral. "Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad", indicó, al tiempo que remarcó la necesidad de darle al país un proceso de desarrollo "justo, federal y sostenible".

El respaldo de Alak y Gollan en La Plata

El encuentro también contó con las exposiciones de los referentes locales y técnicos del espacio. El exministro de Salud de la Nación y la Provincia, Daniel Gollan, destacó el carácter federal de la nueva plataforma: “Este encuentro es un paso más para diseñar una propuesta participativa y completamente federal: vamos a defender el derecho a la salud y a reconstruir el sistema sanitario argentino”.

A su turno, el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, ponderó la articulación política en el territorio bonaerense para hacer frente a las medidas del Ejecutivo nacional. “Promovemos permanentemente la convocatoria a los distintos sectores del pueblo bonaerense para criticar las políticas de Milei, pero sobre todo para pensar un plan de cara al futuro: la salud nunca va a ser un derecho mientras se aplique la motosierra”, concluyó el intendente anfitrión.

El acto finalizó con una fuerte impronta de respaldo político a la gestión bonaerense, reuniendo a miembros del gabinete provincial, intendentes de la región y representantes de organizaciones sindicales vinculadas a la sanidad pública.