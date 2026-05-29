Media sanción al proyecto para fortalecer inclusión de personas con síndrome de Down en PBA

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado un proyecto de ley impulsado por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos, el acompañamiento integral y la inclusión social de las personas con síndrome de Down en todo el territorio provincial.

El texto aprobado es resultado de la integración de distintas iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes bloques, que fueron unificadas en una propuesta común. Esta construcción colectiva permitió enriquecer el proyecto original y consolidar una respuesta legislativa integral frente a una temática que requiere sensibilidad, compromiso y consensos amplios.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 27.716 de Diagnóstico Humanizado, prevé la elaboración de un protocolo de comunicación humanizada en establecimientos de salud públicos y privados, impulsa campañas de sensibilización social y crea la “Semana de Concientización sobre Trisomía 21/síndrome de Down”, en coincidencia con el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down.

Además, el proyecto contempla acciones vinculadas a la detección temprana, la atención interdisciplinaria, la estimulación temprana, el cuidado de la salud física y mental, la inclusión educativa, la inserción laboral, el acompañamiento a las familias y la capacitación permanente de profesionales de la salud, la educación y las áreas sociales.

Durante su alocución en el recinto, Garciarena afirmó que la iniciativa, “es pensada desde el amor, desde la empatía, desde el respeto y desde la convicción de que la política, cuando se pone al servicio de las personas, puede mejorar vidas concretas”.

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a la Ley Lucca, una iniciativa que pone en el centro a las personas con síndrome de Down y a sus familias.



No hablamos solo de una ley. Hablamos de acompañar, de incluir y de construir una Provincia más humana. La adhesión a la… pic.twitter.com/Wk3zm41vwq — Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 28, 2026

“Este proyecto tiene como centro a las personas con síndrome de Down, pero también a sus familias, a sus entornos, a quienes acompañan, cuidan, educan, contienen y abren caminos todos los días”, afirmó, a la vez que señaló, “detrás de cada derecho que queremos garantizar hay historias, hay nombres, hay trayectorias, hay familias que muchas veces han tenido que aprender a golpear puertas, a pedir explicaciones, a reclamar acompañamiento y a enfrentar barreras que no deberían existir”.

Según el legislador, el proyecto aprobado esta tarde, “busca dejar atrás una visión limitada, fría o meramente asistencial, para construir una mirada más amorosa, más integral y más respetuosa. Una mirada que reconozca que las personas con síndrome de Down son, ante todo, personas: con deseos, con proyectos, con capacidades, con autonomía, con derecho a decidir, a aprender, a trabajar, a participar y a ser parte plena de la vida en comunidad”.

De esta manera, la media sanción representa un avance legislativo para dejar atrás miradas exclusivamente biomédicas o asistenciales y consolidar políticas públicas que reconozcan a las personas con síndrome de Down como sujetos plenos de derecho, con autonomía, participación social y capacidad de desarrollar su propio proyecto de vida.