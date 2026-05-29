Títeres para adultos y música en vivo: “Renata y los últimos” llega al Teatro El Extranjero

El sábado 6 de junio, a las 17.30 horas, estrena Renata y los últimos, una obra de realismo mágico con títeres para adultos y música en vivo que abraza la fragilidad humana con ternura, humor y poesía.

La pieza está escrita y dirigida por Anto Van Ysseldyk y cuenta con actuaciones de Pikuu Macri, Nacha Malen, Edgardo Rosini y Martu Rubio (también titiritera junto a Tobías Waines). Las funciones serán todos los sábados de junio, siempre a las 17.30 horas en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378), con entradas a la venta a través de Alternativa Teatral.

Una historia donde conviven los actores con los títeres que habla sobre el duelo, los vínculos y esa pequeña magia que aparece cuando alguien nos vuelve a enseñar a sentir.

Íntima, sensible y profundamente conmovedora, Renata y los últimos invita a entrar en un universo donde el dolor puede transformarse en amor.

Sinopsis

Niño es un pequeño muy apasionado por la pintura y con un amor muy grande por el arte. En el medio de sufrir una gran pérdida, se apaga y olvida todo lo que lo hace sentir con vida. Ya siendo un adulto mayor, luego de una larga vida de remordimiento, nostalgia y melancolía, un fin de semana, su hija le pide por favor que cuide a su nieta de 6 años, a la cual no ve hace años, Renata.

Al Niño Señor en principio la idea le parece una locura, porque no sabe cómo vincularse. Pero finalmente cede, y pasa un fin de semana con la pequeña.

Allí se ve atravesando los desafíos de conectar con esa parte curiosa, asombrosa y entusiasta de la vida que ella presenta. Ella lo invita a conectar con esa parte de él mismo que hace mucho no abraza.