Certificaron 27 mil toneladas de limones exportados desde el norte bonaerense

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), continúa con sus actividades de fiscalización y certificación fitosanitaria en frutas frescas cítricas, en el marco de la campaña de exportación 2026, desde distintos sitios de inspección de la provincia de Buenos Aires.

Es así que, en lo que va del año, profesionales con firma internacional, en jurisdicción del Centro Regional Buenos Aires Norte certificaron el envío por un total de 27 mil toneladas de limones, que partieron desde el puerto de Zárate, con destino a la Unión Europea (UE), la Federación Rusa, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, como sus principales destinos.

Estas acciones de inspección y control fitosanitario realizadas en puerto, forman parte de la última etapa del programa de exportación de frutos frescos cítricos y son un requisito de cumplimiento obligatorio e indispensable, de exigencia internacional, para luego poder emitirse el correspondiente certificado de exportación.

Estas dan por finalizada la cadena de trazabilidad citrícola, la cual comienza con los controles en la producción a campo, continúa luego en el traslado del cítrico, para concluir en las áreas de empaque.

“Las actividades de inspección y certificación fitosanitaria muestran claramente como el trabajo conjunto entre el sector público y privado, es determinante para el país, siendo corolario de todas las acciones y negociaciones que se realizaron desde el Estado nacional, apoyando al sector citrícola”, se resumió oficialmente.