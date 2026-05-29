“Maravillosa Alicia” transforma al Jardín Botánico en un universo fantástico

Cuando cae la noche sobre los Bosques de Palermo, algo cambia. Los senderos se iluminan, los árboles cobran vida y uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires se transforma en un mundo extraordinario. A partir del 2 de julio llega Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva de gran escala inspirada en Alicia en el país de las maravillas, que convertirá al Jardín Botánico “Carlos Thays” en un museo a cielo abierto, donde el público no solo observará la historia: podrá atravesarla, jugarla y protagonizarla.

La preventa exclusiva con tarjetas Visa del Banco Galicia se extiende hasta el domingo 31 de mayo a las 23:59 horas y tres cuotas sin interés. En tanto, la venta general comienza el lunes 1 de junio a las 12 horas, siempre a través de MundoTicket.com.

Una muestra sustentable, pensada para el Botánico

Maravillosa Alicia fue diseñada integralmente en sintonía con el Jardín Botánico Carlos Thays: uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la Ciudad, ubicado en el corazón de Palermo.

Toda la iluminación es LED de bajo consumo, sin contaminación lumínica. Las estructuras son autoportantes: sin excavación, sin fijaciones al suelo. Sin plásticos de un solo uso, Al retirarse, el jardín queda exactamente igual.

Una experiencia para habitar el universo de Alicia

Con doce instalaciones creadas especialmente para convivir con la naturaleza viva del jardín, la propuesta combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva para construir un recorrido nocturno único en Buenos Aires.

Cada estación fue concebida como una obra en sí misma, con identidad visual propia, narrativa inmersiva y una dimensión lúdica que hace que ningún recorrido sea igual a otro. Los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll —el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez— se transforman en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la historia.

La experiencia está diseñada con múltiples capas de lectura: quienes conocen la obra original encontrarán referencias y guiños ocultos, mientras que quienes se acerquen por primera vez podrán disfrutar un recorrido completamente accesible, emocional y sensorial.

ALI: la primera guía narrativa del mundo que vive en WhatsApp

Uno de los grandes diferenciales de Maravillosa Alicia es ALI, una compañera narrativa que acompaña al visitante íntegramente a través de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales.

Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a lo largo de la experiencia, haciendo que cada visita sea única. Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

Maravillosa Alicia contará con recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos tendrán además un dispositivo especialmente adaptado —sin necesidad de teléfono ni lectura— para vivir su propia aventura dentro del universo de Alicia.

Desde su concepción, la propuesta fue desarrollada con criterios de accesibilidad integral: todas las estaciones incluirán contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos abruptos, para garantizar una experiencia cómoda y accesible para todos los públicos.

Como quedó dicho, toda la producción utiliza iluminación LED de bajo consumo, estructuras autoportantes y materiales sustentables, asegurando la preservación patrimonial del espacio. Al finalizar la experiencia, el jardín permanecerá intacto.

Un fenómeno global que llega a Buenos Aires

En los últimos años, los espectáculos nocturnos inmersivos en jardines botánicos se consolidaron como uno de los formatos culturales más convocantes del mundo, con experiencias desarrolladas en Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.

Con una propuesta original, tecnológica y desarrollada especialmente para el Jardín Botánico Carlos Thays, Maravillosa Alicia llega para posicionar a Buenos Aires dentro de este circuito internacional de experiencias inmersivas y proyectar futuras ediciones en otros jardines botánicos del mundo.



