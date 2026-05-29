Advierten que el ajuste de Milei ya le quitó “más de $ 50 mil millones” a Olavarría

El oficialismo de Fuerza Patria en Olavarría salió a advertir las consecuencias del “brutal ajuste impulsado por el Gobierno nacional”. Al respecto, explicaron que “ya provocó que la ciudad pierda más de 50 mil millones de pesos desde 2023, producto de la paralización de obras, el recorte de programas y el retiro del Estado nacional de áreas esenciales como salud, educación, infraestructura, vivienda y seguridad”.

En el marco de la Rendición de Cuentas 2025, señalaron que “el impacto del modelo económico de Javier Milei golpea de lleno al interior productivo bonaerense, donde los municipios deben hacerse cargo prácticamente solos de sostener servicios básicos mientras Nación continúa concentrando recursos y desentendiéndose de las necesidades de las comunidades”.

“Cada vecino que carga combustible, cada trabajador que paga impuestos, cada pyme, comercio o productor que aporta con IVA, Ganancias, retenciones o bienes personales sigue financiando al Estado nacional. El problema es que esos recursos ya no vuelven a nuestras ciudades en obras, programas ni inversiones”, puntualizaron los concejales de Fuerza Patria.

Desde el espacio político conducido por el intendente Maximiliano Wesner denunciaron que el Gobierno nacional abandonó políticas públicas fundamentales que históricamente permitían acompañar el desarrollo de los municipios del interior.

“Se frenaron viviendas, obras hidráulicas, infraestructura urbana, programas de salud, rutas, escuelas y proyectos que no solamente mejoraban la calidad de vida, sino que también generaban empleo y movimiento económico local”, expresaron.

Así las cosas, indicaron que “el impacto social del ajuste ya se siente con fuerza en el sistema público de salud”, en tanto que “la caída de salarios, los despidos y el deterioro económico empujan a miles de familias a depender cada vez más de los servicios municipales”.

“Solo durante 2025, el Hospital Municipal registró más de 125 mil consultas nuevas, reflejando la creciente demanda provocada por la crisis económica”, graficaron.

Impacto en el interior bonaerense

En ese contexto, desde Fuerza Patria cuestionaron el modelo de concentración de recursos impulsado por Nación y advirtieron sobre las consecuencias para el interior bonaerense. “Estamos frente a un esquema profundamente unitario, donde las ciudades producen, trabajan y generan riqueza, pero los recursos quedan en manos del gobierno central sin regresar en políticas concretas para la comunidad”, sostuvieron.

Además, remarcaron que el desfinanciamiento nacional no afecta únicamente a Olavarría, sino que se replica en municipios de toda la provincia de Buenos Aires, poniendo en riesgo “obras estratégicas, programas sociales y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente al aumento de las demandas sociales”.

“Defender a Olavarría también es defender al interior bonaerense. No puede haber desarrollo posible si los municipios son abandonados por el Estado Nacional mientras siguen aportando millones de pesos todos los días. Necesitamos un Estado presente, federal y comprometido con quienes producen, trabajan y sostienen el país”, concluyeron los ediles peronistas.