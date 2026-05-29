Plazos fijos del Banco Provincia: ¿cuáles son las opciones para invertir y qué interés otorgan?

En el marco de la campaña Baño de inversión, que lanzó el Banco Provincia para promover herramientas simples y accesibles para que más personas puedan hacer rendir sus ahorros, el plazo fijo se mantiene como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan dar un primer paso en el mundo de las inversiones sin asumir grandes riesgos.

En un contexto donde administrar mejor el dinero cobra cada vez más importancia, este instrumento permite transformar el hábito del ahorro en una decisión financiera concreta, con reglas claras y resultados previsibles. Como dice el spot de la campaña: “hacés la plancha y a los 30 días, tu plata crece”.

Plazo Fijo Tradicional

Consiste en depositar un monto de dinero por un período determinado y obtener, al vencimiento, el capital inicial más un interés previamente establecido. Se puede hacer de forma fácil y rápida desde la billetera digital Cuenta DNI o a través del home banking, tanto en pesos como en dólares. Se puede invertir desde $ 1.000 pesos y desde US$ 100, en ambos casos el plazo mínimo es de 30 días.

Un dato interesante es que esta herramienta de inversión está disponible desde los 13 años a través de Cuenta DNI, de manera que resulta un instrumento práctico y seguro para que los jóvenes realicen sus primeros pasos en el mundo de las inversiones.

Actualmente, la tasa nominal anual (TNA) para plazos fijos en pesos es 18,5 %, lo que permite generar una renta en plazos relativamente cortos. Además, ofrece la posibilidad de renovación automática. De esta manera, no solo se invierte una vez, sino que se puede sostener el proceso en el tiempo, reinvirtiendo capital e intereses sin necesidad de intervenir en cada vencimiento.

Un ejemplo con una inversión inicial de $ 10.000 a 30 días, con la tasa actual: al finalizar el primer período, el monto asciende aproximadamente a $ 10.152,14, lo que implica una ganancia de $ 152,14. Si en lugar de retirar ese dinero se decide reinvertirlo en las mismas condiciones, al término del segundo mes el total alcanza cerca de $ 10.306,60, generando un interés mayor al del primer período, ya que se calcula sobre un capital incrementado.

Este mecanismo, conocido como interés compuesto, es clave para quienes buscan potenciar sus resultados en el tiempo sin modificar el nivel de riesgo.

Plazo fijo UVA

Es una opción de plazo fijo que permite seguir el ritmo de la inflación. Tiene un período mínimo de 90 días, pero ofrece la posibilidad de cancelarlo antes del vencimiento, siempre y cuando hayan transcurrido al menos 30 días desde la fecha en que se hizo el depósito.

En el plazo fijo UVA, el monto en pesos invertido se transforma en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una medida de valor que fija diariamente el Banco Central y que sigue al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Este indicador está basado en el índice de precios al consumidor que publica en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) todos los meses, el cual mide la inflación.

El objetivo de la UVA es preservar el valor de la moneda de los contratos. Entonces, si la inflación en Argentina aumenta, también lo hace esta Unidad de Valor Adquisitivo.

Banco Provincia ofrece la posibilidad de invertir en un Plazo fijo UVA pre cancelable, con rendimiento UVA + 1 % (es decir, la variación del valor de la UVA durante la vigencia del plazo fijo más el 1 % TNA) a 90 días, que asegura un rendimiento real positivo contra el aumento de precios de bienes y servicios.

La persona tiene la posibilidad de cancelar anticipadamente el Plazo Fijo UVA, siempre y cuando hayan transcurrido 30 días desde la contratación. En ese caso, no obtendrá como retribución la variación de la UVA + 1 % TNA, sino que recibe la tasa de pre cancelación establecida por el Banco Central, que se informa en el certificado obtenido al iniciar la operación.

Por su seguridad y simplicidad, el plazo fijo es la puerta de entrada al universo de las inversiones. La banca pública bonaerense promueve que cada vez más personas puedan animarse a dar ese paso inicial y convertir el ahorro en una herramienta activa para mejorar su economía personal. En definitiva, se trata de pequeñas decisiones que, sostenidas en el tiempo, pueden generar un impacto significativo en la construcción de hábitos financieros más saludables.