Usura extrema en Mar del Plata: le prestó $ 1 M a una vecina y quería que le devuelva $ 96 M

Una mujer de 45 años fue detenida en Mar del Plata acusada de extorsionar y someter a maniobras de usura a una vecina a la que, según la investigación judicial, llegó a reclamarle una deuda de 96 millones de pesos tras un préstamo inicial de un millón, informaron fuentes policiales y judiciales.

La detenida fue identificada como Andrea Romina Mostafá, de 45 años, quien fue arrestada durante un allanamiento realizado en un departamento ubicado en la zona de Rivadavia y Chile, en Mar del Plata.

De acuerdo a la investigación, el caso se inició a partir de la denuncia de una mujer de 50 años, quien relató que en enero de 2023 había solicitado un préstamo de un millón de pesos otorgado por la acusada.

La modalidad de pago

Según consta en la causa, ambas habrían acordado la firma de pagarés de 330 mil pesos a devolver en ocho quincenas. Sin embargo, tras atrasarse en algunos pagos, la deuda comenzó a incrementarse rápidamente hasta alcanzar, según la imputada, los siete millones de pesos.

La víctima aseguró que, desesperada por la situación, entregó su vehículo Citroën Berlingo como parte de pago. No obstante, las exigencias continuaron y, siempre según la denuncia, la acusada habría utilizado amenazas telefónicas e incluso disparos de arma de fuego contra la vivienda de la mujer para exigir nuevos pagos.

#Policiales 🚨🚔 Usura extrema en Mar del Plata: le prestó $ 1 millón a una vecina y quería que le devolviera $ 96 millones



Un caso de presunta usura sacude a Mar del Plata y genera conmoción por las cifras involucradas: una mujer denunció que tras recibir un préstamo de $ 1… pic.twitter.com/bEp2VntEeM — ANDigital (@ANDigitalOK) May 29, 2026

La investigación sostiene que con el correr del tiempo la deuda fue elevada hasta los 25 millones de pesos y finalmente a 96 millones, llegando incluso a exigirle a la víctima la entrega de su vivienda para cancelar los supuestos intereses adeudados.

La investigación

Tras distintas tareas investigativas, personal del Gabinete de Extorsivos reunió pruebas como conversaciones telefónicas, recibos y comprobantes de pago, con lo que la Justicia ordenó el allanamiento y la detención de Mostafá.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, una notebook, documentación, pagarés, carpetas con recibos a nombre de la denunciante y de otras personas, además de 2.200 dólares y 1.275.000 pesos en efectivo.

Asimismo, en el lugar hallaron una caja con 13 relojes de alta gama y joyas de oro, elementos que fueron fotografiados por disposición judicial para determinar si pertenecen a otras posibles víctimas.

Luego de cumplirse los recaudos legales, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal 50 de Batán, donde quedó alojada. El procedimiento fue realizado por personal de la DDI Mar del Plata, en el marco de una causa por “extorsión y usura” que tramita en la UFI N° 12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.