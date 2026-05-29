Gisela Busaniche se suma a Delta para conducir las mañanas de “Wake Up”

Delta 90.3 continúa consolidando su programación y anunció la incorporación de Gisela Busaniche, quien tendrá su estreno el próximo lunes 1 de junio al frente de Wake Up, el ciclo que va de 7 a 10 horas. El programa de la primera mañana podrá escucharse a través de la radio y seguirse en vivo mediante el streaming oficial de YouTube de la emisora.

Con una extensa trayectoria en televisión, radio y contenidos periodísticos, Busaniche llega a Delta para encabezar una propuesta que combinará actualidad, información, entrevistas y una mirada cercana sobre los temas que atraviesan a la sociedad, junto a la participación especial de Mauro Federico con toda la información política y Lautaro Androszczuk en deportes.

“Delta es una radio con información de primera y buena música, así que para mí es todo un desafío sumarme a la programación para hacer las mañanas”, dice la periodista.

Y resalta: “Tendré el honor de acompañar a quienes llevan a sus hijos al cole, a quienes van para el trabajo y a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube”.

“¿El objetivo? Generar una programación que informe acerca de lo que pasa, que sorprenda con las historias y también que podamos reflexionar juntos sobre las cosas que nos atraviesan como comunidad”, acota.

Nuevo desafío profesional

“En lo personal, mi carrera tiene mucho de televisión, en los informes en Telefé Noticias, pero era una deuda y desafío en mi carrera hacer una primera mañana informativa y descontracturada. Y llegó, creo cuando debía suceder, esta oportunidad en Delta que me tiene muy entusiasmada”, reconoce.

Gisela Busaniche realiza actualmente informes sociales en Telefé Noticias y fue conductora de Staff de Noticias en las noches del canal de las pelotas. Sus comienzos estuvieron ligados al reconocido ciclo periodístico La Liga, de Cuatro Cabezas, y durante años condujo el programa educativo En el Medio en Canal Encuentro.

A lo largo de su carrera recibió un Martín Fierro por su labor radial en el programa semanal Al fin sucede, además del Premio Lola Mora por su trabajo periodístico en televisión y el Premio UBA por sus programas de divulgación.

Sólida grilla

La incorporación de Busaniche se suma a una programación que continuará contando con los ya clásicos ciclos de Mauro Federico (Wake Up Weekend), Maxi Sardi (El Disparador), Nacho Otero (Coworking), David Cayón (Super Sábado) y Tartu (La Máquina), junto a la participación de Nacho Girón, Facundo Nejamkis, Tuny Kollmann y Pablo Fernández, entre otros referentes de la información y la actualidad.

Además, durante 2026 seguirán formando parte de la programación los DJ sets de Tiësto, John Digweed, Claptone, Don Diablo, Deadmau5, Oliver Heldens, Paul Oakenfold y UMF Radio, junto a la cobertura de los principales eventos de música electrónica en Argentina.

Delta 90.3 también continúa consolidando su presencia en la escena musical como media partner de festivales y espacios destacados como Mute MDQ, Mandarine Park y Ultra Buenos Aires, entre otros.