Municipios bonaerense en caída libre: “Van lentamente a la quiebra”

El director del Banco Provincia y diputado provincial con mandato cumplido, Marcelo Daletto, trazó una drástica advertencia en torno a la situación económico-financiera de los municipios bonaerenses.

“PBA cerró el ejercicio 2025 con una mejora real del 3,9 % en las transferencias automáticas nacionales y con una recaudación propia de ARBA que creció 1,7 por ciento. Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses vieron caer sus transferencias automáticas un 1,6 % en términos reales respecto al año anterior”, expuso el dirigente de Encuentro Federal.

🚨 Los municipios van lentamente a la quiebra.



PBA cerró el ejercicio 2025 con una mejora real del 3,9% en las transferencias automáticas nacionales y con una recaudación propia de ARBA que creció 1,7%. Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses vieron caer sus transferencias… pic.twitter.com/zQ3HcftkQH — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) May 29, 2026

A través de su ya habitual publicación de infomes, el exlegislador oriundo de Chacabuco consignó que “en lo que va de 2026, los datos informados por la Provincia no expresan ningún cambio de tendencia, sino que la crisis se profundiza”.

“Las transferencias nacionales automáticas registran una caída real del 5,1 %, la recaudación propia de ARBA se mantiene positiva en un 2,1 % real, pero las transferencias a los municipios siguen en caída libre: 3,8 % real”, detalló Daletto.

De todas maneras, aseveró que “la solución existe: un Fondo de Compensación Permanente equivalente al 16,14 % de las transferencias nacionales no coparticipables. Sin parches, con distribución automática y obligatoria”.

