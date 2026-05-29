“Italia en Enero”: se renueva el ciclo gastronómico inspirado en la cocina peninsular

Enero vuelve a presentar “Italia en Enero”, su ciclo gastronómico inspirado en la cocina italiana. Todos los jueves de junio, el restaurante de la Costanera ofrecerá menús temáticos cuyo plato central serán las pizzas de distintas regiones, a las que se sumarán antipasti, dolci y aperitivos italianos inspirados en destinos como Nápoles, Roma, Sicilia y Puglia.

La propuesta gastronómica fue diseñada por Aymer Carvajal, reconocido como el mejor pizzero de América Latina en el Mundial de la Pizza de Nápoles , en conjunto con el equipo de Enero.

Debut con Nápoles

La primera velada tendrá lugar el jueves 4 de junio, desde las 19 horas, y estará dedicada a Nápoles, ciudad considerada la cuna de la pizza. El menú comenzará con una Pizza Montanara alla Genovese (masa frita coronada con ragú de carne), seguida por una Pizza Margherita affumicata (versión ahumada de uno de los grandes clásicos italianos).

Como cierre dulce, se servirá una típica Sfogliatella napoletana, elaborada con hojaldre crocante en finas capas y rellena de crema de ricota. El menú tendrá un valor de $55.000 por persona e incluirá un aperitivo Carpano.

La grilla completa

Las siguientes fechas continuarán el recorrido por otras regiones italianas y algunas de sus preparaciones más representativas. Roma inspirará una noche con pizza in pala romana, panino della nonna y maritozzo; Sicilia aportará sabores tradicionales como arancini, pizza sfincione y cannolo siciliano, mientras que la Puglia cerrará el ciclo con burratina, pizza pugliese y tiramisú.

Con esta nueva edición de “Italia en Enero”, Enero invita a recorrer distintas regiones italianas a través de sabores típicos, aperitivos clásicos y encuentros que evocan el espíritu de las noches mediterráneas.

