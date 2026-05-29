Libertadores y Sudamericana: contra quiénes juegan los equipos argentinos

Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza conocieron este viernes sus rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia a disputarse entre el 11 y el 20 de agosto, después del Mundial 2026.

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En tanto, el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber superclásico en semifinales.

Sudamericana

El Xeneize primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay, equipo que eliminó a San Lorenzo en la fase de grupos.

River, que terminó primero en su zona, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

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Los otros equipos argentinos que siguen en juego son: Lanús, defensor del título, que jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo; y Tigre, que enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Libertadores

El Canalla chocará con el Corinthians de Brasil; el Pincha se medirá con la Universidad Católica de Chile; el Calamar se las verá con Coquimbo Unido de Chile y la Lepra mendocina tendrá que batirse con Fluminense de Brasil.