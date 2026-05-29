Inscripciones gratuitas para el Festival Internacional de Cine de la UBA 2026

La Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, anunciaron la realización de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

El FIC.UBA 2026 reafirma su compromiso con el cine y se consolida como un espacio de exhibición, formación e intercambio que conecta a la comunidad universitaria con el panorama audiovisual contemporáneo, tanto local como internacional.

Con entrada libre y gratuita, el festival presentará una programación diversa que incluirá sus distintas competencias, retrospectivas, homenajes y ciclos especiales.

Convocatorias a competencias

La inscripción de películas para el Festival Internacional de Cine de la UBA ya está abierta. Desde el 28 de mayo hasta el 30 de junio de 2025, realizadores y realizadoras podrán registrar sus obras -nacionales e internacionales- a través de la web oficial del festival o también a través de festhome.com.

¡Inscripciones gratuitas! 🟢

Hasta el 30 de junio está abierta la convocatoria para todas las competencias de la cuarta edición #FICUBA.

Formulario de inscripción disponible en nuestra web (link en bio).

Fadu#argentina #convocatoria #uba #cine pic.twitter.com/JazfAHK9Vs — FIC.UBA (@fic_uba) May 29, 2026

La inscripción es gratuita y está abierta a películas de ficción, documental y animación, tanto de largometraje como de cortometraje. El festival cuenta con cinco competencias y otorgará premios en efectivo en cada una de ellas:

---) Competencia Internacional de Largometrajes

---) Competencia Iberoamericana de Cortometrajes

---) Competencia de Cortometrajes U.B.A.

---) Competencia de Largos Graduados DIS

---) Competencia de Cortos Graduados DIS

Premios e impulso internacional

Estos reconocimientos refuerzan el compromiso del FIC.UBA con la formación, el intercambio internacional y el acompañamiento de nuevas voces del cine.

En la cuarta edición, FIC.UBA volverá a entregar premios económicos, viajes internacionales y becas de participación en festivales y programas de formación en instituciones públicas y privadas.

En ese marco, se volverá a premiar al mejor cortometraje argentino de la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes con el Premio Districuión Festhome, que consiste en un año de distribución internacional a cargo de Festhome.com con tasas de inscripción incluidas. Con una mirada puesta en el futuro de los y las jóvenes cineastas, el FIC.UBA distinguirá los proyectos ganadores de la Competencia Cortos UBA con:

---) Un viaje a España para participar del Málaga Talent, en el Festival de Málaga.

---) Un viaje a Colombia para asistir a BIFF Bang, el área de formación de talentos del Festival de Cine de Bogotá.