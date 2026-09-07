Quedó habilitado el nuevo ramal del Puente Labruna en Núñez

En el norte de la Ciudad de Buenos Aires, este viernes se habilitó al tránsito la primera etapa de la obra de ampliación del Puente Labruna en Núñez, que ya tiene un carril doble en cada sentido tras la construcción de un nuevo puente paralelo al existente.

El nuevo ramal es parte de la transformación integral de la movilidad en la zona de Núñez, con la reconfiguración de la circulación en el Parque de Innovación, el estadio de River y Ciudad Universitaria que busca mejorar la fluidez, reducir tiempos de viaje y garantizar una circulación más ordenada y segura.

Desde este viernes se implementaron cambios en los sentidos de circulación de la avenida Udaondo y la calle Campos Salles, que pasarán a funcionar como un par vial para ordenar el tránsito y facilitar la conexión con la autopista Lugones.

La avenida Udaondo es ahora mano única hacia Libertador desde la autopista Lugones. La calle paralela, Campos Salles, es la nueva salida hacia Lugones desde Libertador.

Además, se modificaron los semáforos en Avenida del Libertador porque se trasladó el giro a la izquierda hacia Udaondo —que estaba entre Iberá y Quesada, en sentido al Centro—, a la intersección con Campos Salles.

“Estamos haciendo una obra estratégica que transforma una zona clave de la Ciudad. Mejoramos la conectividad, ordenamos la circulación y eliminamos barreras urbanas para que miles de vecinos se muevan de manera más rápida y segura”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó la obra junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y al titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

También se cambiaron de lugar las paradas de las líneas 28 y 42. Para ir hacia Libertador seguirán usando Udaondo. Pero para circular en sentido contrario, hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria, las paradas ahora están sobre Campos Salles.

“Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular; esto va a agilizar los viajes en una zona de altísima concurrencia”, explicó el ministro Bereciartua.

Reorganización del tránsito

Más de 350 mil personas que circulan diariamente por la zona se verán directamente beneficiadas: el nuevo ramal del Puente Labruna, el cambio de sentido de Udaondo y Campos Salles y la nueva disposición de semáforos y paradas de colectivos permitirán mejorar la conexión entre el Parque de la Innovación y su entorno, evitando que las avenidas Lugones y Cantilo —y las vías del tren Belgrano Norte— continúen funcionando como una barrera urbana.

Las próximas etapas del Puente Labruna

La ampliación del Puente Labruna continuará avanzando con las obras planificadas:

-Construcción de una amplia pasarela peatonal entre ambos puentes, con 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 m.

-Dos nuevas conexiones vehiculares para posibilitar el ingreso a Lugones desde arriba del puente Labruna y una nueva subida adicional desde Cantilo.

-Un desarrollo general del espacio público a través de la construcción de explanadas de inclinación en el ingreso al puente, que servirán de espacio para el descanso y recreación; una zona lindera al Parque de la Innovación con un aterrazado verde que funcionará como espacio de permanencia o anfiteatro.

-Áreas de descanso y de juegos para niños, sectores deportivos y una zona para actividades gastronómicas.

-Parquización integral, tanto sobre el puente como en todo el entorno.

Seguimos haciendo obras en la Ciudad.



Ya habilitamos la primera etapa del nuevo Puente Labruna. pic.twitter.com/1ukUtt1xak — Jorge Macri (@jorgemacri) May 29, 2026

Resta consignar que a menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y el tren, y un puente peatonal que se elevará en forma de anillo por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque Jorge Newbery, se convertirá en un ícono porteño por su diseño y escala monumental.