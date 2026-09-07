Milei viaja a EE.UU. para celebrar el 4 de julio: agenda con Trump y el dilema del Mundial

El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos durante los primeros días de julio, en lo que constituirá una nueva fuerte señal de su política de alineamiento geopolítico. Según confirmaron fuentes oficiales de la Quinta de Olivos, el mandatario nacional aceptó una invitación oficial cursada por la administración de Donald Trump para asistir a los festejos de una fecha histórica: el 250° aniversario de la Declaración de Independencia del país norteamericano.

Con este nuevo desplazamiento, el líder de La Libertad Avanza sumará su visita número 18 a territorio estadounidense desde que asumió la presidencia de la Nación en diciembre de 2023, consolidando un récord de viajes hacia ese destino en un mismo mandato.

#Economía 🇦🇷🗣️ Milei dijo que Argentina “está saliendo de un siglo de declive” y llamó a “sepultar al populismo”



Javier Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno ante empresarios e inversores y aseguró que el país atraviesa una transformación histórica.



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Nueva York, inversiones y la agenda presidencial

La comitiva oficial que acompañará al jefe de Estado tiene previsto aterrizar inicialmente en la ciudad de Nueva York. No obstante, en los despachos de la Casa Rosada y la Cancillería se evalúa por estas horas que la gira oficial incluya desplazamientos hacia otras ciudades clave del país, con el objetivo de mantener encuentros de alto nivel.

Desde el Poder Ejecutivo enmarcan esta nueva incursión internacional dentro de dos ejes centrales de la gestión de La Libertad Avanza:

Alineamiento estratégico: Consolidar la alianza ideológica y política con el gobierno de Donald Trump.

Búsqueda de capitales: Mantener el objetivo persistente de captar inversiones extranjeras para apuntalar el plan económico local, mostrando estabilidad y previsibilidad ante los mercados globales.

Visita en pleno Mundial 2026: ¿Irá a ver a la Selección?

El viaje presidencial coincidirá de manera exacta con el tramo decisivo del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. La presencia de Milei en el país anfitrión del torneo ecuménico encendió rápidamente las especulaciones sobre un posible acercamiento a la concentración del conjunto nacional.

Sin embargo, desde el entorno más cercano al Presidente salieron a desactivar cualquier tipo de rumor futbolístico. Adelantaron de manera tajante que Milei no tiene planeado asistir a ningún partido de la Selección Argentina, manteniendo su agenda estrictamente enfocada en las actividades oficiales de Estado y las reuniones de negocios.

En los próximos días, la Secretaría General de la Presidencia terminará de pulir la nómina definitiva de funcionarios que integrarán la delegación y el cronograma de actividades que el mandatario desplegará en suelo norteamericano.