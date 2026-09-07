Legislatura bonaerense: Quiénes conducirán las comisiones clave en Diputados

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires oficializó la conformación completa de sus 47 comisiones permanentes de asesoramiento. El cuerpo legislativo, presidido por Alejandro Dichiara, destrabó la distribución de los cargos de autoridades y vocalías luego de un intenso período de negociaciones y acuerdos entre las diferentes bancadas políticas que integran el mapa parlamentario provincial.

El reparto de las presidencias refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en la Legislatura, donde el oficialismo de Fuerza Patria retiene el control de las áreas neurálgicas de la gestión, pero cede segundas líneas y conducciones estratégicas a La Libertad Avanza (LLA) y a los bloques denominados "dialoguistas".

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Las comisiones de peso político y fiscal en manos del oficialismo

El peronismo logró consolidar su conducción en los espacios fundamentales para el andamiaje económico y legal del gobernador Axel Kicillof:

Presupuesto e Impuestos: Será presidida por Juan Pablo de Jesús , dirigente peronista referenciado en el grupo de los intendentes. Tendrá la tarea de discutir la matriz fiscal y el financiamiento de la provincia. La vicepresidencia quedó para el libertario Francisco Adorni (LLA).

Legislación General: Quedó bajo la conducción de Rubén Eslaiman (Frente Renovador en Fuerza Patria), secundado por Florencia Retamoso (LLA).

Asuntos Constitucionales y Justicia: La presidencia será ejercida por Lucía Iañez , diputada alineada de forma directa con el Gobernador, mientras que la vicepresidencia quedó en manos de Pablo Ezequiel Morillo.

Reforma Política: Un espacio crítico para el futuro inmediato, donde se debatirán temas clave de índole electoral para el 2027, como las reelecciones indefinidas y el posible desdoblamiento de los comicios. La conducción quedó a cargo de Ana Luz Balor (Fuerza Patria).

Por su parte, el sector de La Cámpora y el peronismo territorial retuvieron áreas de fuerte impacto social: Salud Pública será liderada por Martín Rodríguez Alberti; Educación estará presidida por Mayra Mendoza; y en Asuntos Municipales fue ratificado Avelino Zurro.

La oposición y los bloques dialoguistas ganan terreno

En el marco de las negociaciones por la gobernabilidad parlamentaria, la oposición y las bancadas aliadas lograron quedarse con el control de comisiones con fuerte agenda productiva y social.

De esta manera, la comisión de Asuntos Agrarios quedó bajo la presidencia de Analía Ester Corvino (La Libertad Avanza), mientras que su par de bloque, Mariela Vitale, asumió la conducción de Adultos Mayores. Por el lado de la Coalición Cívica, el diputado Andrés De Leo quedó al frente de Energía y Combustibles, en tanto que el radical Valentín Miranda fue designado para encabezar Prevención de Adicciones. Finalmente, la conducción de Asuntos del Conurbano quedó en manos de María Laura Fernández (Unión y Libertad) y Recursos Naturales será coordinada por Viviana Romano (Nuevos Aires).

La inserción de segundas líneas de La Libertad Avanza en las vicepresidencias de Presupuesto y Legislación General, sumada a la conducción de áreas vinculadas a la producción y el sector agropecuario, posiciona al bloque libertario como un actor central para el quórum y el debate de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo durante el año legislativo.