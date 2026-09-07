Caso Agostina Vega: “Me tengo que escapar”, el desgarrador audio que delató el engaño

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que mantiene en vilo a Córdoba, dio un vuelco dramático tras la incorporación de un audio de WhatsApp como prueba central del expediente. El mensaje de voz, enviado por la menor a su grupo de amigas minutos antes de perder total contacto con su entorno, reforzó la hipótesis judicial de que fue víctima de un engaño minuciosamente planificado por el principal sospechoso.

"No sé por qué tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá, me tengo que escapar", se le escucha decir a la adolescente en la transcripción oficial que ya consta en la fiscalía. Para los investigadores, la frase demuestra que el acusado utilizó la excusa de un falso regalo sorpresa para lograr que la víctima se encontrara a solas con él.

Por el hecho se encuentra detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, Claudio Gabriel Barrelier (33 años), quien cuenta con antecedentes penales graves por un delito similar y denuncias previas por violencia de género.

#alertasofía 🔊🚨 “Me tengo que escapar”: el audio que estremece en el caso Agostina



Se conoció un mensaje que Agostina Vega, la adolescente de 14 años, le envió a sus amigas horas antes de desaparecer.



🎙️ “Tengo que ir con el novio de mi mamá…”

⚠️ El audio fue enviado poco… pic.twitter.com/xx7W7lrfQ8 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 29, 2026

Las pruebas que complican al único detenido

Además del estremecedor audio de Agostina, la Justicia sumó registros fílmicos y tecnológicos que desmoronaron la declaración inicial del imputado, quien había afirmado que la menor jamás estuvo en su propiedad y que se había subido a un supuesto automóvil de color rojo.

Cámaras vecinales registraron el momento exacto en que la adolescente ingresaba junto a Barrelier a su vivienda en el barrio Cofico durante la noche del sábado 23 de mayo. La abogada penalista Fernanda Alaniz, representante del padre de la víctima, confirmó que no existen filmaciones que muestren a Agostina salir del lugar, ni a pie ni en ningún vehículo, descartando por completo la versión del sospechoso.

A su vez, las pericias tecnológicas telefónicas confirmaron que el celular de la menor captó señal y operó durante al menos tres horas dentro del domicilio de Barrelier. El dispositivo dejó de emitir señal de forma abrupta hacia la medianoche.

En las últimas horas también trascendió una grabación que Melisa Heredia, madre de la menor, le envió directamente al acusado al enterarse de la desaparición: "Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio... No me la devuelvan dañada, Claudio, cuidámela".

Búsqueda a contrarreloj

El fiscal de instrucción Raúl Garzón lidera intensos rastrillajes y allanamientos con brigadas caninas en un extenso descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra. La gravedad de los indicios recolectados obligó a las autoridades a trabajar bajo las dos hipótesis procesales de máxima urgencia. "La estamos buscando con y sin vida", sentenció el fiscal en declaraciones a la prensa local.

Paralelamente, la Justicia analiza el entorno del sospechoso. Los investigadores pusieron la lupa sobre la antigua vinculación de Barrelier con la barra brava del club Instituto de Córdoba, buscando determinar si pudo haber recibido cobertura o asistencia de terceras personas para ocultar a la menor o alterar la escena tras el hecho.