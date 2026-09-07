Axel Kicillof cruzó al Gobierno nacional por el empleo: “El verdadero peligro es el Riesgo Milei”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, encabezaron este viernes el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo en la ciudad de Mar del Plata. Con una fuerte impronta federal, el encuentro reunió a representantes sindicales, empresariales, públicos y académicos para debatir el futuro del empleo en un escenario de profunda recesión económica nacional.

Durante el acto de clausura, desarrollado en el hotel Intersur 13 de Julio del partido de General Pueyrredon, Kicillof lanzó duras críticas hacia el rumbo macroeconómico de la gestión libertaria y advirtió sobre el impacto directo en el tejido productivo y laboral de la provincia y el país.

"Por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo", detalló el mandatario bonaerense, al tiempo que describió un escenario de asimetría sectorial: “Los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que no generan empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción”.

El "Riesgo Milei" y la defensa de la industria nacional

En su discurso, el Gobernador subió la tensión política al redefinir el concepto de inestabilidad financiera del país. “Hoy el riesgo que enfrenta la Argentina es el 'Riesgo Milei': el verdadero peligro es que el Presidente siga profundizando este desastre económico y se disponga a ejecutar su plan de destrucción más rápido y más profundo”, sostuvo.

Kicillof cuestionó la estrategia de atracción de inversiones extranjeras del Ejecutivo nacional, señalando que se realiza en detrimento del entramado local. “A contramano del mundo, tenemos al único Presidente que está rematando la industria nacional y los recursos estratégicos, diciéndole a las corporaciones de afuera que vengan y se lleven todo sin dejar nada para nuestro país”, apuntó, contraponiendo su modelo de gestión: “Hoy, más que nunca, gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo”.

Un plenario federal y el debut del Consejo Bonaerense del Trabajo

El evento, organizado de manera conjunta entre la cartera de Trabajo provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), congregó a más de seis mil trabajadores y trabajadoras a lo largo de dos jornadas de comisiones y mesas de debate enfocadas en la promoción del empleo formal y la inclusión laboral.

Por su parte, el ministro Walter Correa destacó el alcance de la convocatoria y la confección de un documento conjunto que diagnostica la realidad sociolaboral. “En las dos jornadas contamos con referentes de todas las provincias argentinas: este fue un Congreso federal, no unitario”, enfatizó el funcionario.

En el marco del encuentro, también sesionó por primera vez el Consejo Bonaerense del Trabajo, un nuevo espacio institucional diseñado para la planificación de políticas públicas que incorpora de forma directa a delegados de los 135 municipios de la provincia, cámaras empresariales y las principales centrales obreras.

#MarDelPlata 💼🫵🏼 Axel Kicillof cruzó al Gobierno nacional por el empleo: “El verdadero peligro es el riesgo Milei”



El gobernador volvió a confrontar con el Presidente y advirtió sobre el impacto que, según sostiene, tienen las políticas económicas nacionales sobre el empleo, la… pic.twitter.com/tu0Feql4O3 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 30, 2026

Amplio respaldo de ministros, intendentes y la CGT

La convocatoria en Mar del Plata funcionó además como una fuerte muestra de respaldo político hacia el Gobernador, contando con la presencia de la primera línea de su gabinete, entre ellos Carlos Bianco (Gobierno), Augusto Costa (Producción), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Silvina Batakis (Hábitat).

Asimismo, el sector gremial estuvo representado por figuras de peso como el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; y el diputado nacional Hugo Moyano (h). Del ámbito territorial participaron legisladores y los intendentes Juan José Fabiani (Almirante Brown), Fabián Cagliardi (Berisso), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Facundo Diz (Navarro), Sebastián Walker (Pila) y Ariel Succurro (Salliqueló).