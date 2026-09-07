Argentina será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó en Mendoza la 176ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo el encuentro federal junto a la vicegobernadora, Hebe Casado; al presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), Dante Querciali; y a la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, en el que participaron las máximas autoridades turísticas de 21 provincias. Este evento se realizó en el marco del 51° Congreso Nacional de Agentes de Viajes.

Concluyó la 176° Asamblea del CFT en Mendoza, un espacio clave para seguir consolidando el federalismo turístico junto al sector público y privado.



Avanzamos en una agenda de gestión integral:



- Hito Internacional: Argentina será sede de la premiación mundial de los "Best… pic.twitter.com/Vt8s6zJxGv — Willy Querciali (@querciali) May 30, 2026

Allí Scioli anunció que Argentina será anfitriona de la ceremonia mundial de la premiación de los Best Tourism Villages de ONU Turismo en el mes de diciembre. La postulación se realizó en la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur, realizada en Paraguay. “Tenemos el gran objetivo de que el Programa, que moviliza 600 pueblos del mundo en la final, se haga en nuestro país”, dijo el funcionario.

En relación con el CFT, Scioli expresó que “hemos llegado a esta reunión con avances concretos después del último encuentro que tuvimos en Rosario”.

En tal sentido, se refirió a la importancia de “promover el turismo receptivo. Dijimos que queríamos darlo vuelta entre todos y lo dimos vuelta”.

“De Argentina ya nadie dice que es un país caro, es un país valioso, seguro y de calidad. Y eso fue el esfuerzo que venimos desarrollando. Los números son contundentes, en el mes de abril bajó el turismo emisivo un 13,2 por ciento y aumentó el receptivo, un 10,6”, ponderó el exgobernador bonaerense.

El secretario también aseguró que “creció el turismo chino 47 por ciento en solo 2 meses”, gracias a escuchar las demandas de los visitantes de ese país para seducir a dicho mercado. “China Eastern confirmó la cuarta frecuencia semanal, lo que abre extraordinarias oportunidades”, sumó.

Con respecto al turismo estudiantil, Scioli dijo que este segmento “moviliza 450 mil jóvenes por año y que se va a ampliar porque habrá créditos para facilitar este tipo de acciones. Los jóvenes tienen esa fuerza motivadora, cuando viven esa experiencia después lo transmiten a sus amigos, a su familia, y esto tiene un efecto multiplicador en el turismo de egresados”.

Los candidatos argentinos

Por otra parte, durante la Asamblea se presentaron los ocho candidatos argentinos para la edición 2026 de Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que reconoce a los mejores destinos rurales del mundo.

Luego de la evaluación, realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, fueron seleccionados ocho destinos sobre un total de 56 postulaciones de 19 provincias. Se trata de Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (provincia de Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).