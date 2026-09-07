Sabores de España en el corazón de Almagro para un domingo porteño

En el corazón de Almagro, los domingos al mediodía tienen ese “no sé qué” tan porteño: mesas largas, conversaciones que se estiran sin apuro, aromas que salen de la cocina y el ritual casi sagrado de reunirse en familia.

En el barrio de 230 manzanas, que celebra su día cada 28 de septiembre y donde todavía sobreviven las tradiciones y el espíritu de encuentro, nace “Domingos a la española”, una propuesta que busca recuperar aquellas reuniones de antaño, donde la comida era excusa y el verdadero motivo era compartir.

Por sus calles y bares circularon muchos de los grandes de la cultura y Almagro tiene el privilegio de ser el primer escenario que escuchó cantar a Carlos Gardel.

La iniciativa se desarrollará todos los domingos al mediodía en el Salón Gala, ubicado en la calle Moreno 3682 (casi Colombres), CABA.

Se trata de un elegante salón de planta baja, enclavado dentro del histórico Centro Navarro de Buenos Aires, aunque en este caso, con gestión puramente independiente.

La iniciativa fue creada por el exitoso productor Charlie Müller, referente ligado siempre a la gestión cultural quien, apuesta, una vez más, a generar espacios de encuentro, donde la gastronomía y el arte conviven como parte de una misma experiencia.

El espacio abrió sus puertas para ofrecer una experiencia gastronómica y cultural inspirada en las raíces españolas, dentro en un ambiente cálido, familiar y cargado de memoria afectiva.

Entre los platos destacados, puede distinguirse al de la tradicional paella de mariscos, elaborada siguiendo recetas típicas de la cocina ibérica, hasta otras especialidades y postres clásicos, como la Natilla catalana, una dulce exquisitez originaria de Cataluña.

“La propuesta apunta a que cada almuerzo se transforme en un viaje de sabores, donde la cocina casera y el detalle en la preparación evoquen esos domingos de antaño que quedaban grabados en la memoria de los almagrenses”, remarca Müller.

Pero más allá de lo gastronómico, la experiencia busca tocar una fibra más profunda: la nostalgia. La de los antepasados españoles que llegaron al país con sus valijas cargadas de esperanza, y que mantuvieron viva la tradición de reunirse alrededor de una mesa abundante. La imagen de los abuelos sentados en familia, compartiendo largas sobremesas, pan, vino, risas y anécdotas, aparece como inspiración central de esta propuesta que intenta revivir ese espíritu en pleno presente.

Cada jornada estará acompañada por shows musicales en vivo, con artistas invitados que recorrerán distintos estilos ligados a la cultura española. Flamenco, rumba y canciones tradicionales formarán parte de un clima pensado para emocionar y acompañar el almuerzo, reforzando esa identidad cultural que atraviesa generaciones.

Desde la organización señalaron que el objetivo es crear un espacio distinto dentro de la ciudad, donde las personas puedan desconectarse de la rutina semanal y volver a encontrarse con la esencia de lo simple: comer bien, escuchar música y compartir tiempo de calidad. “Queremos que cada domingo se sienta como aquellos encuentros de familia donde todo giraba en torno a la mesa”, resumió Charlie Müller.

Debido a la exclusividad del salón, el ingreso es únicamente mediante una reserva previa, con el fin de garantizar una experiencia cuidada y personalizada para cada asistente.

Con esta propuesta, la ciudad de Buenos Aires suma un nuevo punto de encuentro que rescata la memoria afectiva de las familias, recuperando el espíritu de los abuelos inmigrantes y esos domingos interminables que, aunque hayan quedado en el pasado, siguen vivos en la cultura y en el corazón de los porteños.