Premio Nobel de la Paz impulsa un ayuno en Plaza de Mayo contra el Gobierno de Milei

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común convocaron a una protesta en Plaza de Mayo contra el Gobierno de Javier Milei, bajo el título jornada de “Ayuno y oración para despertar las conciencias”, que se extenderá desde el próximo martes 2 hasta el 9 de junio.

Según consignó Noticias Argentinas, esta acción “pública y comunitaria” se llevará se replicará en distintas plazas centrales del interior país, donde se reunirá a organizaciones ecuménicas, sociales y de derechos humanos en una propuesta de reflexión, diálogo, ayuno y oración “frente al crecimiento del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social”.

En concreto, durante ocho días habrá encuentros con distintos sectores sociales, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria bajo la consigna de “construir paz con justicia social y justicia ambiental”.

“Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”, sentenciaron desde la organización.

Vale recordar que en ocasión del 50° aniversario del último golpe cívico-militar, Pérez Esquivel había convocado a “recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye”.

Del mismo modo, definió al presidente Milei como “un sirviente del imperio norteamericano”, y sostuvo que el líder libertario “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.