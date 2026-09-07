Libia retiene a dos argentinos de una misión humanitaria rumbo a Gaza

La situación de dos ciudadanos argentinos retenidos en Libia genera creciente preocupación. María Paula Giménez y Lucas Aguilera permanecen detenidos desde el pasado 24 de mayo en la ciudad de Bengasi, luego de participar de una misión humanitaria internacional que tenía como destino la Franja de Gaza.

Ambos formaban parte de una caravana integrada por activistas, periodistas y organizaciones de distintos países que transportaban alimentos, medicamentos y otros insumos de asistencia. Según trascendió, fueron interceptados junto a otros integrantes del convoy cuando intentaban avanzar por una zona controlada por fuerzas del este libio.

Las autoridades locales argumentaron que el grupo no contaba con la documentación necesaria para transitar por un área considerada sensible desde el punto de vista militar. Desde entonces, los argentinos permanecen bajo custodia mientras continúan las negociaciones diplomáticas para lograr una solución.

Ante este escenario, la Cancillería argentina informó que realiza gestiones a través de la representación diplomática en Túnez y con la colaboración de organismos internacionales. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no existen plazos concretos para una eventual liberación.

El caso despertó preocupación tanto en ámbitos políticos como humanitarios, ya que los argentinos participaban de una iniciativa destinada a asistir a la población afectada por el conflicto en Medio Oriente. Mientras avanzan las gestiones, familiares y allegados esperan novedades sobre su situación y su posible regreso al país.