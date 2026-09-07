María Leone y un mensaje en WhatsApp tras la condena a Juan Darthés

La condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual sigue generando repercusiones. En las últimas horas, quien rompió el silencio de manera indirecta fue su esposa, María Leone, que compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente llamó la atención.

A través de un estado de WhatsApp, la mujer publicó una frase en portugués con un fuerte contenido religioso y vinculada a los cambios inesperados que puede dar la vida. La publicación apareció semanas después de que la Justicia de Brasil confirmara la condena contra el actor por el caso denunciado por Thelma Fardín.

Aunque Leone evitó realizar declaraciones públicas o referirse directamente al proceso judicial, muchos interpretaron el mensaje como una muestra de apoyo hacia Darthés y una señal de confianza en que la situación pueda modificarse en el futuro.

La esposa del actor, abogada de profesión, mantuvo un perfil muy bajo durante todo el conflicto judicial que comenzó años atrás. A lo largo del proceso prácticamente no brindó entrevistas ni participó de exposiciones mediáticas vinculadas a la causa.

Mientras tanto, el fallo de la Justicia brasileña se mantiene firme y establece que los hechos denunciados ocurrieron. Darthés cumple actualmente una pena bajo régimen semiabierto, una modalidad que le permite desarrollar actividades durante el día, aunque debe regresar al establecimiento penitenciario durante la noche.