Hallaron muerta a Agostina Vega en Córdoba tras una semana de búsqueda

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace. Después de siete días de intensa investigación, la adolescente de 14 años fue encontrada sin vida este sábado en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad de Córdoba. La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y toda la comunidad que seguía de cerca el caso.

La joven había desaparecido el pasado 23 de mayo. Desde entonces, familiares, fuerzas de seguridad y voluntarios participaron de operativos para intentar dar con su paradero. Con el correr de los días, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre un hombre de 32 años identificado como Claudio Barrelier, expareja de la madre de la menor.

Según la investigación, Agostina habría sido convencida por el sospechoso para acompañarlo bajo el pretexto de buscar un regalo para su mamá. Cámaras de seguridad registraron a la adolescente ingresando a una vivienda junto al hombre en el barrio Cofico. Sin embargo, las imágenes nunca la mostraron saliendo de ese lugar.

A medida que avanzó la causa, los investigadores detectaron movimientos que despertaron aún más sospechas. El rastreo del teléfono celular de Barrelier ubicó al hombre en la zona donde finalmente apareció el cuerpo. Además, registros de cámaras de seguridad lo habrían captado entrando y saliendo de un predio con elementos que ahora son analizados por la Justicia.

El hallazgo ocurrió durante un rastrillaje realizado en un terreno de grandes dimensiones. Poco después de confirmarse la noticia, los investigadores informaron a la familia de Agostina. Su madre sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica en medio del dolor por la trágica noticia.

El fiscal a cargo de la investigación continúa reuniendo pruebas para esclarecer qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición. Mientras tanto, Barrelier sigue detenido y es el principal sospechoso del caso. Fuentes judiciales indicaron que una de las hipótesis más fuertes apunta a que la adolescente habría sido víctima de un ataque previo a su muerte.

La autopsia y las pericias complementarias serán clave para determinar las circunstancias exactas del crimen. En Córdoba, el caso generó una fuerte repercusión social y reavivó el reclamo de justicia por las víctimas de violencia contra niñas y adolesce