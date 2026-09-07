Agostina Vega: la madre fue sedada otra vez y la Justicia profundiza la causa

La conmoción por el crimen de Agostina Vega continúa creciendo en Córdoba. Mientras la Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de la adolescente de 14 años hallada sin vida tras una semana de búsqueda, la familia atraviesa horas dramáticas. En las últimas horas, el abuelo de la joven reveló que la madre de la víctima debió ser sedada nuevamente debido al impacto emocional que provocó el desenlace del caso.

La mujer permanece internada desde hace varios días luego de sufrir una importante descompensación producto de la angustia y la incertidumbre que generó la desaparición de su hija. Según relató su padre, cuando despertó comenzó a hacer preguntas sobre Agostina y sobre lo ocurrido durante la investigación, aunque los familiares no pudieron brindarle respuestas concretas debido a la delicada situación que atraviesa.

Una búsqueda que terminó de la peor manera

Agostina había desaparecido el pasado 23 de mayo. La adolescente salió de su casa y nunca regresó. Desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad, pericias tecnológicas y testimonios.

La investigación apuntó rápidamente a Claudio Barrelier, de 32 años, expareja de la madre de la menor. Según los investigadores, registros fílmicos mostraron a la joven ingresando a la vivienda del sospechoso, aunque nunca quedó registrada su salida.

Con el paso de los días, nuevas pruebas permitieron reconstruir movimientos del acusado en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la adolescente.

Qué dijo el fiscal

Durante una conferencia de prensa brindada tras el hallazgo, el fiscal Raúl Garzón explicó que las pruebas reunidas durante la investigación permitieron orientar los rastrillajes hacia el lugar donde finalmente apareció el cuerpo.

El funcionario judicial confirmó que la principal hipótesis apunta a un crimen ocurrido pocas horas después de la desaparición y sostuvo que la evidencia recolectada hasta el momento compromete seriamente al único detenido de la causa.

Además, señaló que aún restan resultados de pericias forenses fundamentales para determinar con precisión las circunstancias de la muerte y establecer si existieron otros delitos previos al homicidio.

Garzón también destacó el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad, peritos y equipos de búsqueda que participaron durante toda la semana en el operativo que mantuvo en vilo a la provincia.

El reclamo de justicia

Mientras la causa avanza, familiares, vecinos y organizaciones sociales continúan reclamando justicia por Agostina. En distintos puntos de Córdoba se realizaron marchas y concentraciones para acompañar a la familia y exigir el esclarecimiento total del caso.

La situación de la madre de la adolescente genera una preocupación adicional entre los allegados. "Está pasando un momento devastador", señalaron familiares cercanos, quienes pidieron respeto y acompañamiento para atravesar uno de los episodios más dolorosos de sus vidas.

Con un único detenido y múltiples pericias todavía en marcha, la investigación continúa abierta. La Justicia busca ahora reconstruir cada paso previo al crimen para determinar todas las responsabilidades y llevar respuestas a una familia golpeada por una tragedia que conmociona a todo el país.