Agostina Vega: quién es Soledad, la dueña del Ford Ka negro bajo la lupa

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba y, mientras Claudio Barrelier permanece detenido como principal acusado, una nueva figura comenzó a ganar relevancia en el expediente: Soledad, la mujer propietaria de un Ford Ka negro que ahora es objeto de análisis por parte de la Justicia.

Su nombre surgió inicialmente a partir de los reclamos públicos de Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada, quien durante las jornadas de búsqueda había pedido que fuera investigada por la relación que mantenía con Barrelier y por el uso del vehículo que aparece mencionado en la causa.

El Ford Ka que podría aportar información clave

Uno de los puntos que despertó el interés de los investigadores es el Ford Ka negro vinculado a Soledad. Según distintas versiones incorporadas al expediente, el automóvil habría estado a disposición del acusado en distintos momentos que ahora buscan reconstruirse mediante cámaras de seguridad, testimonios y peritajes.

Los fiscales intentan establecer si el vehículo fue utilizado durante los días en que Agostina estuvo desaparecida y si existe algún registro que permita determinar su recorrido.

Por el momento no hay pruebas públicas que vinculen directamente a la mujer con el crimen, aunque los investigadores consideran necesario esclarecer cuál fue el verdadero rol que tuvo dentro del entorno de Barrelier.

La sospecha planteada por la familia

La madre de Agostina fue una de las primeras personas en mencionar a Soledad. Durante una movilización realizada mientras la adolescente todavía era buscada, aseguró que la mujer mantenía una relación cercana con el detenido y pidió que se profundizara la investigación sobre ella.

Según relató entonces, la conocía de manera circunstancial y sostenía que habría defendido al acusado en distintas situaciones previas.

Esas declaraciones llevaron a que la Justicia comenzara a recopilar información para determinar si se trataba solamente de una relación personal o si existía algún dato relevante para la causa.

Sin imputación, pero bajo análisis

Hasta el momento, Soledad no fue imputada ni acusada formalmente de ningún delito. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que podría ser convocada para prestar declaración testimonial en los próximos días.

El objetivo es establecer si tuvo conocimiento de los movimientos de Barrelier, si facilitó algún recurso o si simplemente no posee ninguna vinculación con los hechos que se investigan.

Una causa que sigue abierta

Mientras avanzan las pericias sobre teléfonos, vehículos y registros de cámaras, los investigadores buscan reconstruir minuto a minuto qué ocurrió con Agostina desde que salió de su casa hasta el hallazgo de su cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Por ahora, Claudio Barrelier continúa siendo el único detenido por el femicidio. No obstante, la aparición de nuevos elementos y testimonios mantiene abiertas distintas líneas de investigación, entre ellas la relacionada con la mujer del Ford Ka, cuyo papel todavía intenta esclarecer la Justicia.