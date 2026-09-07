Costanera Norte: más de 500 bateristas participaron de un festival récord

La Costanera Norte se convirtió este fin de semana en un gigantesco escenario al aire libre. Más de 500 bateristas tocaron al mismo tiempo en el Parque Arroyo Vega y protagonizaron una de las postales más llamativas del año en la Ciudad de Buenos Aires.

#RockNacional 🥁 Más de 500 bateristas tocaron juntos en Costanera Norte y protagonizaron una jornada histórica en Buenos Aires.



Clásicos del rock, miles de espectadores y una postal única. 🎶🇦🇷



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El encuentro formó parte de una nueva edición de "Baterías a la Plaza", una propuesta que viene recorriendo distintas ciudades argentinas y que esta vez alcanzó una convocatoria récord tanto de músicos como de público.

Desde temprano comenzaron a llegar participantes de diferentes edades, algunos con una extensa trayectoria profesional y otros que simplemente querían vivir la experiencia de tocar junto a cientos de colegas. Todos compartieron un mismo objetivo: convertir la percusión en protagonista de una verdadera fiesta musical.

Una multitud acompañó el espectáculo

Miles de personas se acercaron al predio para presenciar el evento, que ofreció una imagen pocas veces vista: filas y filas de baterías sonando en perfecta sincronía frente al río.

El repertorio incluyó grandes clásicos del rock internacional y argentino, con versiones especialmente adaptadas para que pudieran ser interpretadas por todos los participantes al mismo tiempo.

Temas de bandas como Queen, The Police, AC/DC y Van Halen convivieron con canciones emblemáticas del rock nacional de Charly García, Gustavo Cerati, Rata Blanca, Ratones Paranoicos y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, que fue acompañada por cientos de bateristas vestidos con camisetas de la Selección.

Leyendas de la batería dijeron presente

La jornada también contó con la participación de reconocidos referentes de la música argentina. Entre los invitados estuvieron históricos bateristas vinculados al rock nacional, que se sumaron a la celebración y compartieron el escenario con los participantes.

La presencia de estas figuras aportó un valor especial a una propuesta que busca acercar la música a la comunidad y generar experiencias colectivas únicas.

Un evento que sigue creciendo

"Baterías a la Plaza" nació con la intención de reunir a percusionistas de todo el país en espacios públicos y ya pasó por distintas ciudades argentinas. Sin embargo, la edición realizada en Buenos Aires se convirtió en una de las más multitudinarias de su historia.

La combinación de música, participación ciudadana y espacio público volvió a demostrar el interés que generan las actividades culturales masivas, especialmente aquellas que permiten a los propios artistas ser protagonistas del espectáculo.

Con una convocatoria récord y una energía que se sintió durante toda la tarde, el festival dejó una imagen difícil de olvidar: cientos de baterías sonando al unísono y miles de personas acompañando una celebración dedicada exclusivamente al ritmo.