Las Medialunas del Abuelo se expande con nuevos productos

A lo largo de más de dos décadas, Las Medialunas del Abuelo construyó una identidad basada en la tradición, el trabajo artesanal y la cercanía con sus clientes. Lo que comenzó en el año 2000 como un proyecto centrado exclusivamente en medialunas recién horneadas fue evolucionando con el tiempo hacia una propuesta cada vez más amplia, incorporando productos que acompañan distintos momentos del día y nuevas preferencias de consumo, sin dejar de lado los sabores clásicos que forman parte de su historia.

En esta nueva etapa, la marca suma productos que ya se encuentran disponibles en todas sus sucursales.

Entre las novedades aparecen los bizcochitos de grasa, una propuesta tradicional ideal para desayunos y meriendas; el nuevo sacramento de grasa relleno con membrillo, que combina el sabor característico de una factura típica con uno de los rellenos más representativos de la pastelería argentina, y una nueva línea de rolls de canela.

La propuesta incluye un roll de canela clásico, terminado con glaseado, y una segunda versión con pasas y pastelera, que amplía la experiencia incorporando nuevas texturas y sabores.

Más allá de los lanzamientos, estas incorporaciones representan una evolución natural dentro del recorrido de la marca: ampliar la propuesta sin perder la identidad construida desde sus orígenes. Manteniendo recetas reconocibles y una impronta ligada a la panadería clásica argentina, Las Medialunas del Abuelo continúa renovándose y proyectando su crecimiento, reafirmando aquello que la acompaña desde hace más de veinte años: seguir acercando la tradición más rica a nuevas generaciones.