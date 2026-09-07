Clima en Buenos Aires: niebla al amanecer y temperaturas que superan los 17°

El mes de junio comenzará con tiempo estable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según las previsiones meteorológicas, este lunes estará marcado por neblinas durante las primeras horas de la mañana, abundante nubosidad y temperaturas frescas, aunque sin lluvias a la vista.

Las mínimas se ubicarán entre los 6 y 10 grados, con registros más bajos en algunas localidades del Gran Buenos Aires. Sin embargo, hacia la tarde el panorama mejorará y las temperaturas superarán los 17 grados, generando condiciones agradables para la época del año.

La presencia de niebla podría reducir la visibilidad en algunos sectores durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y accesos.

El pronóstico también anticipa una semana tranquila en el AMBA, con mañanas frescas, tardes templadas y sin precipitaciones previstas. De esta manera, el comienzo de junio llegará acompañado por un clima típico de otoño, ideal para actividades al aire libre y sin sobresaltos meteorológicos.