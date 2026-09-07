Cavallo reiteró la necesidad de liberar totalmente el cepo

El exministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, evaluó que la eliminación total de las restricciones cambiarias y la acumulación de reservas internacionales resultan determinantes para la reactivación.

A través de una publicación en su blog personal, el exfuncionario de los gobiernos de Carlos Saúl Menem y de Fernando de la Rúa, consignó que “la eliminación completa del cepo cambiario, es decir la remoción de todo tipo de restricciones al movimiento de capitales, ayudaría mucho a despejar del horizonte el riesgo de salto cambiario”.

Acto seguido, hizo foco en dos factores claves para que “la tasa de inflación tienda a bajar y que la demanda interna de bienes y servicios se reactive” de cara a las elecciones del próximo año: “la acumulación de reservas y la expansión del crédito”.

“La acumulación de reservas, mucho más que cualquier otra acción macroeconómica, explica que haya comenzado a bajar el índice de riesgo país”, acotó Cavallo.

Riesgo País

En tanto, sostuvo que “la forma más segura de que siga cayendo el riesgo país es, precisamente, la rápida acumulación de reservas, potenciada, por otro lado, por la fuerte liquidación de divisas originadas en el superávit comercial”.

La propuesta de Cavallo incluye una “rápida expansión del crédito bancario en dólares” y en ese sentido respaldó la postura del equipo económico frente a las advertencias del FMI, que sugiere limitar los préstamos en moneda extranjera a quienes tienen ingresos en esa misma moneda.

“Es conveniente permitir que crecientemente los depósitos en dólares en el sistema bancario se utilicen para expandir el crédito en dólares a todo tipo de prestatarios solventes, como lo hacen los bancos de Perú y Uruguay”, sopesó.

“Que los bancos puedan recibir depósitos en dólares evita que las personas y empresas que prefieren mantener sus ahorros líquidos en dólares en lugar de pesos, deban necesariamente mantenerlos en dólares billetes o depositarlos en cuentas del exterior”, agregó.

Así las cosas, para Cavallo, el éxito de un régimen bimonetario requiere que el dólar cumpla las mismas funciones que el peso, lo cual solo ocurrirá “cuando desaparezca el cepo cambiario en forma completa”.

“Sin cepo cambiario y con un adecuado nivel de reservas, ya no existirá la expectativa de saltos cambiarios capaces de poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero por insolvencia de los deudores en dólares sin cobertura cambiaria”, remató.

