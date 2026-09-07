“El zoo de cristal”, obra maestra de Tennessee Williams en versión de Mauricio Kartún

El 1 de junio estrena El zoo de cristal, de Tennessee Williams, en versión de Mauricio Kartún. Las funciones serán todos los lunes de junio, a las 20.30 horas en Teatro El Tinglado, con entradas a la venta vía Alternativa o en la boletería de la sala, calle Mario Bravo 948.

El zoo de cristal es una exploración, sumamente poética, de los contradictorios vínculos familiares –su luz y su sombra-, de los sueños perdidos –y su nostalgia-, de los deseos irrenunciables y su precio-, y en definitiva de la conmovedora búsqueda de un sentido para la vida.

Es una obra de recuerdos, Tom (Walter Quiroz) –alter ego del autor- reconstruye su vida familiar en tiempos de crisis económica.

Un padre ausente. Una madre, Amanda (Ingrid Pelicori), que vive obsesionada por el futuro de sus hijos, en particular de su hija Laura (Malena Figó), frágil e incapaz de afrontar las exigencias del mundo. Tom se debate entre el deber de cuidar y sostener a su familia, y la necesidad de escapar y asumir sus deseos personales.

El otro personaje es Jim (Martín Urbaneja), compañero de trabajo de Tom, optimista y emprendedor, en quien se deposita la esperanza de un futuro para Laura.

Tennessee Williams trata a sus criaturas con gran benevolencia y empatía. Los personajes son ambivalentes: pasionales, tiernos, atormentados. Se aman, se detestan, se comprenden, se incomprenden. Y se acompañan, como pueden, con amor y con dolor, en su obstinada lucha contra la incertidumbre y la derrota.

Por otra parte, la obra no es solo la historia de una familia; es también la de una sociedad que se encamina lenta y ciegamente hacia la destrucción. Y, además, Williams expone la situación social de la mujer en una sociedad patriarcal. Lo que, como todos los temas de la obra, hace eco en nuestra actualidad.