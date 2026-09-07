“Pulso Tierra”: Federación Agraria puso a la innovación en el centro del futuro productivo

Con el lema “Tu campo puede más, vení a comprobarlo”, la Federación Agraria Argentina (FAA) llevó adelante en la provincia de Córdoba la primera edición de “Pulso Tierra, de las raíces a la innovación”, una jornada técnica y productiva que reunió a productores, jóvenes, profesionales, cooperativas, empresas tecnológicas y funcionarios en torno a un objetivo común: acercar herramientas concretas para mejorar la producción y fortalecer el arraigo rural.

El encuentro, desarrollado el viernes 29 de mayo en el predio Las Cúpulas del Predio Ferial Córdoba, mostró un fuerte respaldo institucional y político, además de una amplia convocatoria vinculada al universo agropecuario.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de FAA, Andrea Sarnari, quien dejó definido el espíritu de la propuesta al señalar que la tecnología y la inteligencia artificial representan hoy “el nuevo tractor de la Argentina”, especialmente para los pequeños y medianos productores que buscan mayor eficiencia, calidad y sustentabilidad.

Entre los asistentes destacados estuvieron el gobernador cordobés Martín Llaryora; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el ministro de Bioagroindustria provincial, Sergio Busso; el secretario de Agricultura Familiar, Martín Giacco; además de dirigentes, técnicos y representantes de distintos organismos y entidades vinculadas al sector.

Una apuesta a la innovación con raíces federadas

Lejos de plantear una mirada exclusivamente tecnológica, “Pulso Tierra” buscó integrar innovación con identidad productiva.

Durante su mensaje, Sarnari remarcó que la esencia de la Federación Agraria sigue siendo la defensa de la familia agraria y de los productores de menor escala, aunque advirtió que la realidad actual obliga también a incorporar nuevas herramientas para sostener la actividad.

“Necesitamos producir más y mejor para seguir siendo productores”, sostuvo la dirigente, al tiempo que reivindicó el modelo cooperativo y asociativo como vía para mejorar rentabilidad y competitividad.

La titular federada resaltó que la información y la digitalización ya no aparecen como conceptos lejanos, sino como instrumentos accesibles para la toma de decisiones dentro del establecimiento agropecuario.

Drones, aplicaciones de gestión, monitoreo inteligente y sistemas de trazabilidad ganadera fueron algunos de los ejemplos citados para demostrar cómo la tecnología puede reducir costos y elevar la eficiencia productiva.

Pero junto con esa visión de futuro, Sarnari también recordó las demandas históricas del sector.

“Nos falta infraestructura, rentabilidad y mejores condiciones económicas”, expresó, ratificando que FAA mantendrá su rol gremial mientras promueve espacios que permitan incorporar conocimiento al interior de cada chacra.

El respaldo institucional y el rol del conocimiento

Uno de los aspectos salientes del encuentro fue la fuerte presencia del INTA y del sistema científico-tecnológico.

Bronzovich celebró la articulación con la Federación Agraria y sostuvo que la innovación dejó de ser una opción para transformarse en una necesidad estratégica.

Según planteó, el verdadero diferencial competitivo del agro argentino ya no radica únicamente en los recursos naturales, sino en el conocimiento acumulado, la capacidad de innovar y la adopción tecnológica.

En esa línea, defendió una reingeniería institucional del organismo para transformarlo en “el epicentro del sistema argentino de innovación agropecuaria y agroindustrial”, con mayor articulación entre investigación, productores y sector privado.

La jornada incluyó paneles y estaciones demostrativas sobre inteligencia artificial aplicada al agro, agricultura inteligente, drones, digitalización, ganadería de precisión, monitoreo remoto, tokenización, activos ambientales y cooperativismo tecnológico.

El programa reunió especialistas del INTA, universidades, clusters tecnológicos y empresas vinculadas al ecosistema AgTech, consolidando una agenda centrada en el acceso al conocimiento y en la transferencia tecnológica hacia el productor.

Llaryora y un mensaje al interior productivo

La presencia del gobernador Martín Llaryora otorgó además un fuerte componente político al encuentro.

El mandatario reivindicó el rol histórico de la Federación Agraria desde el Grito de Alcorta y definió a la entidad como representante de “los valores de la Argentina profunda”.

Durante su intervención, sostuvo que el acceso a la innovación resulta central para pequeños productores y PyMEs agropecuarias, al tiempo que destacó políticas provinciales vinculadas a la ruralidad, las escuelas agropecuarias, la conectividad y los seguros agrícolas.

Entre los anuncios y definiciones sobresalió la defensa de las escuelas rurales y técnicas, junto con la decisión de sostener infraestructura y conectividad mediante internet satelital.

Asimismo, puso en valor el esquema cordobés de aseguramiento agropecuario y el trabajo articulado entre el sector público y privado.

“Argentina va a salir con el campo, nunca sin el campo y menos contra el campo”, resumió Llaryora al cierre de su exposición.

Un espacio que busca convertirse en referencia

Más allá de las exposiciones y demostraciones técnicas, “Pulso Tierra” dejó una conclusión compartida entre dirigentes, funcionarios y especialistas: el futuro productivo exige integrar innovación, capacitación y articulación institucional.

La presencia de estudiantes, universidades y jóvenes vinculados al agro mostró además una clara apuesta al recambio generacional y a la construcción de nuevas capacidades en el interior productivo.

Gracias a todos quienes formaron parte de la primera edición de Pulso Tierra. Compartimos algunos momentos inolvidables de un evento que nos enorgullece haber soñado y concretado con tanto éxito. Gracias Córdoba, gracias a todos! pic.twitter.com/ziDGA1knHK — Federación Agraria Argentina (@fedeagraria) May 31, 2026

Desde FAA entienden que la experiencia recién comienza y aspiran a convertir el encuentro en una cita permanente del calendario agropecuario.

Con una combinación de identidad federada, innovación tecnológica y defensa del arraigo rural, la primera edición de “Pulso Tierra” dejó planteado un mensaje contundente: para el agro argentino, innovar ya no es un escenario futuro, sino una condición para sostener la producción y el desarrollo territorial.