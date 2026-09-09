Boca Juniors busca DT: Úbeda salió eyectado del banco

Tras la tan dura como sorpresiva eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos, Claudio Úbeda dejó de ser el director técnico de Boca Juniors. Vale recordar que había asumido el cargo en octubre del año pasado tras haberse desempeñado como ayudante de campo del fallecido Miguel Ángel Russo.

El ‘Sifón’ dirigió al Xeneize en 32 partidos oficiales y terminó su ciclo con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.

La decisión le fue comunicada por el director deportivo de la entidad, Marcelo Delgado, en el marco de una reunión mantenida este lunes en el predio de Ezeiza.

Así las cosas, el plantel de Boca volverá a los entrenamientos a mediados de junio con nuevo entrenador y la danza de nombres ya empezó.

Balance negativo

Pese a los triunfos en los superclásicos, en el ciclo no consiguió títulos y cayó en dos de los cuatro mano a mano que disputó.

En el torneo local, este año fue derrota con Huracán y el pasado certamen contra Racing, en ambos casos como local.

Su debut este año por Copa Argentina y la victoria ante Lanús por el Clausura 2025 son sus únicas victorias en eliminación directa, ya que de no jugó ninguna a escala continental.