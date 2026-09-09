El “loco del teatro musical” que desafía a Mozart con una ópera rock

El martes 9 de junio a las 20 horas, el ND Teatro de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de una revolución sonora: el estreno mundial de la versión en español de Don Giovanni de Mozart: Una Ópera Rock.

Esta producción, que fusiona la partitura más aclamada de la historia con la potencia del rock, es la obra cumbre de Adam B. Levowitz, el director, productor y orquestador neoyorquino que llega al país para liderar personalmente esta puesta disruptiva.

El “rocker” detrás de la partitura

Adam B. Levowitz, descrito por el Music Observer como un “loco del teatro musical con alma de compositor y actitud de rockero”, es la fuerza creativa total detrás de este proyecto.

Con más de 40 años de trayectoria y formación académica en teoría y composición, Levowitz no solo produce y dirige, sino que ha adaptado personalmente el libreto original de Lorenzo Da Ponte al español para el público latinoamericano.

Su visión parte de una premisa audaz: Mozart era la estrella de rock de su época, un artista que escribía música para escandalizar y desafiar límites. “No se trata de modernizar un clásico, sino de dejar que un clásico sea lo que siempre fue: música que te golpea en el pecho y no te suelta”, afirma Levowitz.

Sinopsis

Don Giovanni es un hombre carismático y desafiante que vive para el placer, la conquista y la libertad absoluta. Seduce, engaña y provoca a todos a su alrededor, mientras su fiel sirviente Leporello se esfuerza por seguirle el ritmo y sobrevivir a las consecuencias.

Pero cuando sus decisiones comienzan a exigir un precio cada vez mayor, Don Juan debe enfrentarse a la única cosa que nunca ha podido seducir ni manipular: el destino.

A diferencia de las versiones tradicionales, esta puesta se presenta íntegramente en español, con un libreto nuevo que profundiza la relación Elvira/Leporello enmarcada como una transmisión de radioteatro de los años 40. Un libro audaz y desopilante que busca conectar con la audiencia actual sin perder la esencia dramática de la historia de deseo y karma del seductor más famoso de la historia.

Mozart escribió Don Giovanni como entretenimiento popular — inmediato, provocador y vivo. Esta producción honra ese espíritu original, devolviendo su música al público para quien fue escrita, en el idioma que hablan, con la energía de hoy.

El elenco está conformado por Emmanuel Degracia, Julián Rubino, Eugenia Coronel Bugnon, Bruno Santoro Sciaini, 14 destacados músicos del Teatro Colón y un Coro de Niños.

“Esta producción no es una simple importación, sino un estreno mundial creado en Buenos Aires que invierte en el talento artístico local, contando con un elenco de primer nivel y voces de formación operística que aportan una carga emocional eléctrica”, resalta Adam.

El cuerpo artístico

La producción cuenta con la participación de 14 destacados músicos que incluye una sección de bronces sinfónica completa — tres trompetas, cuatro cornos, tres trombones — integrada por músicos de las orquestas del Teatro Colón, junto a guitarra eléctrica, bajo, batería y órgano Hammond. Las melodías y armonías de Mozart permanecen intactas, y un Coro de Niños.

Cada instrumento se utiliza idiomáticamente — no como sustituto de la orquestación original de Mozart, sino como una traducción de ella. La guitarra eléctrica y el órgano Hammond sostienen la base armónica que las cuerdas aportaban en 1787; la sección de bronces preserva y amplifica los colores dramáticos de Mozart.

Uno de los puntos más impactantes de esta versión es la incorporación deliberada de un Coro de Niños para el clímax de la obra. En lugar de utilizar un coro de adultos tradicional, la dirección optó por voces infantiles para representar al coro demoníaco que arrastra a Don Giovanni al infierno, intensificando la atmósfera mística y sobrenatural del final.

Entradas

Como quedó dicho, la función será el martes 9 de junio a las 20 horas en el ND Teatro, Paraguay 918 y las entradas se pueden comprar en Plateanet.

