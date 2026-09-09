Importante crecimiento de las exportaciones pesqueras durante el primer cuatrimestre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones del sector pesquero argentino experimentaron, durante el primer cuatrimestre de 2026, un crecimiento interanual de 32 % en valor, por un total de 867 millones de dólares, y de 28 % en volumen, por 249.412 toneladas

Según datos procesados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca en base a datos de INDEC, se destacan algunos productos cuyas ventas externas tuvieron aumentos significativos en volumen como: crustáceos congelados (+20 %) y moluscos congelados (+43 %).

También rankearon alto el pescado fresco o refrigerado (+45 %); y pescado preparaciones y conservas (+27 %).

En cuanto a los principales destinos de las ventas, picaron en punta Estados Unidos, China, España y Brasil.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que “este resultado del sector pesquero en cuanto a exportaciones muestra a un complejo vital respecto al ingreso genuino de divisas, consolidándose como un actor clave dentro del comercio exterior argentino y posicionando a nuestro país como un proveedor global estratégico de productos de mar”.