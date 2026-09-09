Femicidio en el GBA: la víctima llamó al 911 pero fue asesinada antes de que llegara la Policía

Un nuevo femicidio conmociona al Conurbano bonaerense. Una mujer de 30 años fue asesinada a puñaladas por su pareja en una vivienda de Temperley, partido de Lomas de Zamora, luego de haber logrado comunicarse con el 911 para denunciar que estaba siendo retenida contra su voluntad.

El dramático episodio ocurrió este sábado en una casa ubicada sobre la calle Lavalle al 1700. Según informaron fuentes de la investigación, la víctima, identificada como Noelia Carolina Romero, alcanzó a alertar a las autoridades sobre una grave situación de violencia de género que atravesaba en ese momento.

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al domicilio señalado. Sin embargo, cuando llegaron al lugar escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda y decidieron ingresar por la parte trasera del inmueble ante la sospecha de que la mujer corría peligro.

La escena del crimen

Al irrumpir en la casa, los uniformados encontraron a Romero sin vida. De acuerdo con las primeras pericias, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

En el lugar también se encontraba Tomás Adrián Núñez, pareja de la mujer y principal sospechoso del crimen. Los efectivos constataron que el hombre presentaba heridas cortantes en el cuello y en ambas muñecas, que habrían sido autoinfligidas luego del ataque.

El acusado fue reducido y trasladado bajo custodia policial al Hospital Gandulfo, donde recibió atención médica. Fuentes sanitarias informaron que permanece estable y fuera de peligro, por lo que podrá afrontar el proceso judicial una vez que reciba el alta correspondiente.

Investigación en curso

Durante las tareas periciales realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron un cuchillo de cocina que habría sido utilizado para cometer el homicidio. El arma quedó incorporada a la causa para su análisis.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la víctima y el imputado mantenían una relación sentimental. Además, los investigadores analizan como posible desencadenante del crimen un conflicto vinculado a una presunta infidelidad, aunque esa hipótesis todavía deberá ser corroborada en el marco de la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del femicidio.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para las víctimas que se encuentran en situaciones de riesgo.