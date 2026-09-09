“Incidente en Vichy”: el hit del teatro independiente se muda a Caras y Caretas

Desde el 4 de junio, Indicente en Vichy se presenta en una nueva sala: Cara y Caretas. La obra de Arthur Miller, ganadora de tres premios ACE, viene de ser aclamada en distintas salas y cuenta con la adaptación y dirección general de Pablo Gorlero. Las entradas pueden adquirirse vía Passline o en la boletería del teatro, calle Samiento 2037.

La acción sucede en una comisaría de Vichy, Francia, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, ciudad “liberada” de la ocupación nazi.

Es la ciudad francesa donde se instaló el mariscal Philippe Petain, presidiendo un gobierno autoritario colaboracionista de la ocupación nazi en Francia.

Nueve hombres y un adolescente fueron detenidos en la calle para verificar sus documentos de identidad, aunque las circunstancias son sospechosas. Ellos no demuestran saber por qué están detenidos, aunque en esa espera comenzarán a descubrirse sus personalidades, sus ocupaciones, sus miedos y sospechas.

Un actor homosexual, un psiquiatra excombatiente, un príncipe vienés, un electricista comunista, un gitano y un pintor judío son sólo algunos de los personajes que allí explotan o implotan, en esa sala de espera. A lo largo de esa espera circulan los rumores de campos de concentración y otros objetivos de los invasores.

Entre ellos deambulan los captores: oficiales nazis, antropólogos y detectives franceses, que demuestran la furia y la violencia del ser humano.

A medida que son llamados por los oficiales nazis y los policías franceses, algunos prisioneros salen de esa oficina y otros no. De a poco, esos prisioneros descubrirán que aquello que parecía ser una simple revisión de documentos, resulta ser la ratificación de los rumores sobre uno de los mayores crímenes raciales cometidos en la historia de la humanidad.

Incidente en Vichy, pieza en un acto de 90 minutos, fue estrenada en 1964 por Arthur Miller, en los Estados Unidos. En la Argentina sólo se vio una versión, en 1970, encabezada por Alberto Argibay, José María Langlais y Germán Kraus, entre otros, dirigidos por Román Viñoly Barreto.

¿Por qué hacer Incidente en Vichy ahora?

Es acertado abordar hoy en día, en la Argentina, un texto que habla del afán por anular al ser humano pensante, al diferente.

La obra de Miller hace referencia a la diversidad de opiniones frente al horror. El miedo, la comodidad, el individualismo y la ausencia del sentido de comunidad son las bacterias que debilitan a este grupo humano que, de algún modo, simboliza a la sociedad.

¿Se puede colaborar con el mal o intentar eludirlo personalmente, aunque afecte a otros? ¿Cuáles son los límites de una persona en su relación con el mal, por el afán de salvarse a sí misma? ¿Hay una complicidad discriminadora que margina a otros grupos señalados por quienes nos dominan?

¿En qué medida se potencia la injusticia al ignorarla cobardemente? La idea de escapar es sólo de pocos. Ese escape, esa huida, podría ser aquella posibilidad de cambio, una chance de torcer el destino. Pero no todos son valientes como para escapar.

En Incidente en Vichy veremos similitudes con la realidad social actual: el negacionismo, la validación del horror y la violencia, la cobardía, los ideales convertidos en cicatrices tapadas con curitas.

El elenco está integrado por Mateo Chiarino, Patricio Coutoune, Rubén de la Torre, Mario Petrosini, Junior Pisanu, Jerónimo Dodds, Pablo Turchi, Enrique Iturralde, Santiago Lozano, Matías Decanini, Marcelo Rodríguez, Juan Trzenko, Mauricio Méndez, Mariano Sgallini y Marcelo La Valle.