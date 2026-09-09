Homicidios: el Gobierno informó la tasa “más baja de la historia”

El Gobierno nacional presentó el informe anual de las Estadísticas Criminales 2025, elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Los datos consolidados marcan un hito en la seguridad pública del país: Argentina registró el menor índice de violencia letal desde que se tienen registros oficiales, consolidándose como la nación con menor tasa de homicidios de América Latina y el Caribe.

La presentación de las cifras estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto al director nacional de Estadística Criminal, Marco González, quienes detallaron la marcada tendencia descendente en el mapa del delito a nivel federal.

La Ministra Alejandra Monteoliva presentó la estadísticas criminales del 2025. pic.twitter.com/IzeagvBqin — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) June 1, 2026

Durante el anuncio, se destacó de forma prioritaria que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) otorgó a la Argentina el grado “A” de Calidad Estadística. Se trata de la máxima calificación internacional posible, un reconocimiento que ubica al país dentro de los estándares globales más exigentes en materia de fiabilidad, producción y transparencia de datos estadísticos oficiales.

Reducción sostenida del delito en todo el país

El relevamiento del SNIC arrojó que la tasa de homicidios dolosos en Argentina descendió a 3,6 cada 100.000 habitantes en 2025. El indicador refleja una reducción del 7,3% respecto del año anterior y una caída del 18,4% en comparación con el cierre de 2023, cuando la tasa se ubicaba en 4,4.

La baja en los índices de criminalidad se replicó de manera transversal en otras categorías delictivas clave:

Homicidios con víctimas mujeres: Registraron un marcado descenso del 10,8% durante el último año, acumulando una baja del 23,5% en el periodo bienal.

Robos (simples y agravados): Alcanzaron la tasa más baja de la serie histórica oficial (exceptuando el año pandémico 2020), con un fuerte descenso interanual del 21,6% .

Hurtos: El informe oficial reflejó una disminución del 17,4% en todo el territorio nacional.

Narcotráfico y la proyección para este año

En lo que respecta al combate contra el crimen organizado y los delitos complejos, las estadísticas oficiales mostraron una retracción en las actividades logísticas de las bandas criminales. Los delitos asociados a la organización, financiación y producción de narcotráfico bajaron un 4,3% interanual, mientras que las causas por contrabando se redujeron en un 5,1%.

Desde el área de seguridad adelantaron que la tendencia a la baja en el mapa del delito no se detuvo con el cierre del año pasado. Los indicadores preliminares correspondientes al primer trimestre de este año muestran que las tasas de robos y homicidios dolosos continúan en descenso en los principales centros urbanos del país.