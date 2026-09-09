“Cristina libre” y Máximo Kirchner “para la Argentina”: La receta de Mayra Mendoza

La diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, sacudió el escenario político con una fuerte publicación en sus redes sociales. A través de la red social X, la legisladora bonaerense cruzó con dureza las políticas de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), renovó el reclamo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y dejó una contundente postulación respecto al futuro político de Máximo Kirchner.

El mensaje de Mendoza buscó respaldar de forma directa la postura histórica del diputado nacional respecto a los compromisos financieros internacionales del país. En ese sentido, arremetió tanto contra la oposición como contra sectores internos del propio movimiento.

Máximo Kirchner lo viene diciendo hace rato. Pero el coro de gorilas y de otros “peronistas” serviles nos dicen que somos irracionales.



MK planteó que el acuerdo con el FMI de Alberto Fernández y Guzmán era incumplible, por eso encabezó el voto de rechazo.



Ya van tres… https://t.co/WZ2Ne4fkA8 — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 1, 2026

"Máximo Kirchner lo viene diciendo hace rato. Pero el coro de gorilas y de otros 'peronistas' serviles nos dicen que somos irracionales", disparó la Mayra Mendoza en el inicio de su descargo digital.

Duras críticas a los acuerdos con el FMI

En su análisis económico y político, Mendoza defendió la decisión de Máximo Kirchner de romper con el bloque oficialista en 2022 cuando se votó el refinanciamiento de la deuda externa contraída durante el macrismo.

"MK planteó que el acuerdo con el FMI de Alberto Fernández y Guzmán era incumplible, por eso encabezó el voto de rechazo", recordó la mandataria quilmeña.

Asimismo, la referente camporista trazó una línea de continuidad entre las últimas tres administraciones nacionales, englobándolas en el mismo fracaso financiero: "Ya van tres acuerdos consecutivos que no se pueden cumplir: Macri, Alberto y ahora Milei".

Con un tono marcadamente confrontativo, interpeló a los analistas y dirigentes que cuestionan la postura de su espacio: "A ver los sabelotodo ¿Cuál sería la racionalidad? ¿Firmar cualquier cosa a pesar de que de antemano se sabe que no se va a poder pagar? Es una racionalidad rara esa…".

Una receta electoral: "Cristina Libre y Kirchner para la Argentina"

Para cerrar su publicación, la exintendenta de Quilmes結 sintetizó la postura de su sector de cara al complejo panorama socioeconómico y el futuro rearmado del peronismo, vinculando la soberanía financiera con el liderazgo político de los Kirchner.

"Hay una receta para cumplir con nuestras obligaciones como país, primero con la gente y luego el resto: CRISTINA LIBRE y KIRCHNER para la Argentina", concluyó de forma tajante, reinstalando la discusión sobre las candidaturas y el rumbo del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales.